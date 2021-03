GeForce RTX 3090, l’impatto prestazionale di Resizable Bar è così evidente?

Un utente dei forum Chiphell ha valutato l’impatto di Resizable BAR sull’ammiraglia di casa NVIDIA: la GeForce RTX 3090. Sebbene i risultati non siano fenomenali, si tratta pur sempre di miglioramenti a costo zero, quindi sempre apprezzati.

Nonostante NVIDIA si sia impegnata a portare il supporto a Resizable BAR sull’intera linea di schede grafiche Ampere, solo la più recente GeForce RTX 3060 è stata equipaggiata di serie con un BIOS pronto a sfruttare tale funzionalità, mentre le altre dovranno aspettare un aggiornamento prima di attivare tale funzione. In attesa degli altri produttori, Galax e Gainward hanno già iniziato a distribuire i nuovi update, il che ha consentito all’utente in questione di testare la funzione prima di tutti gli altri.

Oltre a dover possedere una scheda grafica NVIDIA basata su architettura Ampere, è necessario anche avere una piattaforma AMD o Intel, più specificamente i chipset delle serie 400 e 500 di entrambi i produttori di chip, compatibile. Per quanto riguarda i processori, quindi, sarà possibile utilizzare le CPU Zen 2 e Zen 3 di AMD o Comet Lake e Rocket Lake di Intel. Molti produttori di motherboard hanno reso disponibile un nuovo firmware per attivare Resizable Bar, quindi non dovrebbero esserci problemi.

Il banco di prova dell’utente di Chiphell era basato su un processore Ryzen 9 5950X abbinato a 32GB di memoria RAM e una scheda grafica GeForce RTX 3090 Founders Edition. I test sono stati effettuati a risoluzione 4K (3840 x 2160), anche se al momento sono pochi i titoli che possono beneficiare di Resizable BAR su Ampere, quali Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 e Watch Dogs: Legion.

Gioco Resizable BAR Off Resizable BAR On Differenza Assassin’s Creed Valhalla 69.00 72.00 4.3% Borderlands 3 80.09 81.60 1.9% Forza Horizon 4 175.00 181.00 3.4% Gears 5 86.30 89.20 3.4% Watch Dogs: Legion 62.00 65.00 4.8% Red Dead Redemption 2 73.62 74.47 1.2% Metro Exodus 66.29 66.29 0%

Stando ai risultati, attivando Resizable BAR sulla GeForce RTX 3090 si hanno miglioramenti prestazionali tra l’1,2% e il 4,8% a seconda del gioco, viaggiando su una media del 3,2%. Va tenuto in considerazione che le performance potrebbero essere maggiori a risoluzioni inferiori come 1440p (2560×1440) o 1080p (1920×1080).