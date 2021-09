Gigabyte, avvistata la Radeon RX 6600 Eagle

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato alcuni render che ritraggono la tanto vociferata Radeon RX 6600 Eagle di Gigabyte nella sua variante non-XT. A quanto pare, questo modello in particolare sarà equipaggiato con una versione depotenziata della GPU Navi 23, dotata di 1.792 Stream Processor rispetto ai 2.048 della Radeon RX 6600 XT.

Credit: VideoCardz

Al momento non conosciamo quale sarà la frequenza di boost, ma sappiamo che saranno a bordo ancora una volta 8GB di memoria GDDR6 con una velocità di 16Gb/s su un bus a 128 bit, per una larghezza di banda complessiva massima di 256GB/s. Inoltre, vengono mantenuti i 32MB di Infinity Cache. La GPU, in questo caso chiamata Navi 23 XL, ha lo stesso numero di Stream Processor della Radeon Pro W6600 e, stando alle sue caratteristiche tecniche, dovrebbe puntare a offrire prestazioni ottimali a risoluzione 1080p.

Recentemente, Igor Wallossek ha condotto una simulazione utilizzando una Radeon Pro con la medesima configurazione, concludendo che le performance complessive dovrebbero essere inferiori a una NVIDIA GeForce RTX 3060 e, per questo motivo, dovrebbe costare meno. Per quanto riguarda il modello in esame, la Radeon RX 6600 Eagle possiede un design praticamente identico rispetto alla sua controparte XT, anche se sono visibili alcune differenze a livello di dissipatore, oltre al fatto che la scheda è leggermente più corta e possiede un singolo connettore di alimentazione PCIe a otto pin.

Credit: VideoCardz

Credit: VideoCardz

Al momento, AMD non ha ancora annunciato ufficialmente la Radeon RX 6600 ma, stando a quanto rivelato da Coreteks lo scorso luglio, dovrebbe approdare sul mercato a fine settembre o, al massimo, entro inizio ottobre. Come di consueto, per il momento non ci resta altro che attendere pazientemente una presentazione ufficiale da parte del produttore.