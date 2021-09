I chip difettosi della RTX 3070 Ti finiscono nelle RTX 3060

La GeForce RTX 3060, una delle migliori schede grafiche per sistemi di fascia bassa, ha subito una piccola trasformazione che vede la partecipazione di GPU appartenenti a modelli più potenti. Matthew Smith, che gestisce il database delle schede grafiche di TechPowerUp, ha scoperto recentemente che NVIDIA utilizza i die GA104 all’interno di un modello di GeForce RTX 3060 non annunciato.

Sfortunatamente, la produzione di chip non è perfetta e parte del silicio risulta difettoso. Ma solo perché non soddisfa gli standard di un determinato prodotto non significa che non possa essere utile in varianti meno performanti. Pertanto, i produttori generalmente riciclano il silicio difettoso in prodotti di livello inferiore. Il riciclaggio dei die è una pratica comune, e lo è ancora di più ora che siamo nel mezzo di una carenza globale di semiconduttori. NVIDIA ha precedentemente cambiato GPU sulla GeForce GTX 1650 e, più recentemente, EVGA con la GeForce RTX 2060 KO Gaming. Ora, sembra essere il turno della GeForce RTX 3060.

La GeForce RTX 3060 originale è basata sul die GA106. Tuttavia, secondo quanto riferito, la nuova variante utilizza il die GA104, che è quello impiegato sulla GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 e RTX 3070 Ti. La nuova versione probabilmente non avrà un nome diverso; quindi, la chiameremo GeForce RTX 3060 GA104 per semplicità. Il die GA106 è grande 276 mm² e ospita 13,25 miliardi di transistor, mentre il die GA104 è un chip sostanzialmente più grande, che arriva a 392 mm² con 17,4 miliardi di transistor. Nonostante lo scambio, la GeForce RTX 3060 GA104 mantiene le specifiche dell’originale e le sue prestazioni dovrebbero essere identiche alla GeForce RTX 3060 standard.

Il passaggio dal die TU106 al TU104 nella GeForce RTX 2060 KO Gaming di EVGA ha rivelato una differenza di prestazioni trascurabile nei giochi. Tuttavia, i test hanno mostrato, e anche la stessa NVIDIA ha confermato, che la variante TU104 fornirebbe prestazioni leggermente superiori con un certo carico di lavoro di rendering, come Blender. Sarà interessante vedere se anche la GeForce RTX 3060 GA104 mostrerà vantaggi significativi in una certa area.