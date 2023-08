Il driver Radeon Vulkan “RADV”, realizzati da MESA per le GPU AMD, si prevede porterà dei notevoli miglioramenti nelle prestazioni del Ray Tracing su Linux, con un miglioramento delle performance pari a tre volte superiore quello attuale.

Per quanto gli utenti Linux dovranno pazientare ancora un po’, poiché attualmente il driver è in fase di “revisione”, Fredrich Vock ha voluto anticiparne il funzionamento, illustrando come farà a migliorare così tanto le prestazioni.

Questo driver convertono radv_CmdBuildAccelerationStructuresKHR in un semplice shim che invia i comandi di costruzione effettivi a una coda, dove vengono accumulati e inviati il più tardi possibile. Questo processo aiuta, soprattutto, con i giochi che non eseguono alcun batching dei propri comandi di costruzione. Per farvi un esempio concreto, questi driver triplicano le prestazioni del Ray-Tracing presente in Hitman 3. Friedrich Vock

Fonte: AMD

Non abbiamo dati concreti sul miglioramento delle prestazioni ma in base alla dichiarazione possiamo dire che è sicuramente notevole. Inoltre, l’ingegnere di MESA Etaash Mathamsetty, ha testato il nuovo codice del driver, sostenendo di aver visto un aumento delle prestazioni del Ray Tracing Lego Builders Journey, pari al doppio di quello originale.

L’aumento delle prestazioni è notevole in alcuni giochi. Tra quelli che possiedo, Lego Builders Journey ottiene un miglioramento del doppio delle prestazioni. Control ottiene ulteriori 5 fps a 1080p, Minecraft RTX ottiene 10 fps in più. In abbinamento con il monolithic pipeline MR, batte completamente amdvlk. Etaash Mathamsetty

Phoronix, infine, ritiene che il Ray Tracing rinnovato di RADV dovrebbe essere integrato nei prossimi giorni e che il suo rilascio coninciderà con l’aggiornamento trimestrale di Mesa 23.3. Il team di MESA sta lavorando duramente e sembra che l’azienda abbia spostato la propria attenzione verso Linux, dato che spesso vediamo nuove patch che fanno presagire il supporto alla prossima generazione di GPU RDNA 4.

Siamo indubbiamente curiosi di scoprire quali migliorie porteranno questi nuovi driver e siamo impazienti di testare con mano, e condividere con voi, i risultati che ne trarremo.