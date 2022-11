Siamo ufficialmente arrivati nel periodo di offerte più atteso dell’anno: il Black Friday 2022! In questi giorni, gli sconti disponibili saranno sempre moltissimi e applicati praticamente su qualsiasi tipologia di prodotto, dalla cura della casa fino a tech ed hardware. Nell’articolo di oggi, abbiamo quindi pensato di segnalarvi una raccolta di promozioni riguardanti i migliori PC portatili in sconto, appartenenti a varie fasce di prezzo e in grado di assicurarvi delle ottime performance!

Dunque, vi attendono ribassi notevoli su notebook MSI, Honor e Microsoft ideali per studiare, lavorare oppure videogiocare. Non indugiamo oltre, perché in queste ore le tempistiche sono fondamentali e risparmiare qualche minuto sull’acquisto potrebbe permettervi di portare a casa questi dispositivi a prezzi imbattibili, prima che si esauriscono. In più, ci teniamo a ricordarvi che, in modo tale da ricevere i vostri acquisti nel minor tempo possibile e non perdere nemmeno un’offerta del Black Friday, potrete abbonarvi ad Amazon Prime, che sarà gratuito per i primi 30 giorni qualora non abbiate mai usufruito del servizio.

I migliori computer portatili in offerta per il Black Friday

MSI GF63 Thin 11UC-1014IT | – 31%

Il modello in questione è tra i notebook da gaming più convenienti in questi giorni, in quanto si tratta di un PC dotato del più recente processore Intel Core i7 di 11a generazione. Vi offre un aumento delle prestazioni fino al 40% rispetto alla generazione precedente e una maggiore potenza con 8 core e frequenza turbo dual core fino a 4.6 GHz. Inoltre è ottimizzato per essere notevolmente più silenzioso e più fresco anche sotto carico pesante, integrandosi facilmente in qualsiasi ambiente. Il design in alluminio spazzolato sottile e leggero è un altro punto a favore e l’esclusivo MSI Center vi aiuta a controllare e personalizzare il vostro laptop MSI nel modo che preferite. Monitoraggio, regolazione, ottimizzazione possono essere utili funzionalità incorporate in un sistema unificato!

VEDI SU AMAZON

Honor MagicBook 16 | -30%

L’Honor MagicBook 16 è dotato di una RAM DDR4 da 16 GB a canale doppio che vi offre velocità di trasferimento del 50% migliori rispetto a una RAM a canale singolo. Anche la SSD ad alta velocità da 512 GB vi offre il massimo delle prestazioni, in quanto permette al portatile di accendersi rapidamente e rende più fluida l’esecuzione delle app. Il processore AMD Ryzen 5, inoltre, 5600H dispone dell’architettura Zen 3 e di un processo a 7 nm, permettendovi di portare a termine anche i compiti più difficili con un consumo di energia inferiore. Le rrestazioni del display sono un ulteriore punto a favore grazie al pannello FHD, 144Hz di frequenza di aggiornamento, 100% sRGB ad alta gamma di colori e 87,3% di rapporto schermo-corpo.

VEDI SU AMAZON

Honor MagicBook X15 | -43%

Se state cercando un PC portatile perfetto per una fascia di prezzo media, ideale per lavori d’ufficio o studiare, non dovreste perdervi l’Honor MagicBook X15. Il display FullView vi assicura il massimo comfort degli occhi, essendo privo di sfarfallio e ridotte emissioni di luce blu. La ventola ha un design a lame ultra fini che ruotano ad alta intensità, permettendo una migliore dissipazione del calore; di conseguenza, potrete continuare ad utilizzare il vostro notebook senza episodi di surriscaldamento. In più, grazie alla ricarica rapida da 65W è possibile ricaricare al 70% HONOR MagicBook X15 laptop attraverso la porta USB-C in meno di un’ora.

VEDI SU AMAZON

Microsoft Surface Pro 8 | -33%

Se state cercando un modo rapido ed efficiente per avere un tablet e un notebook in un solo dispositivo, non dovreste farvi scappare il modello Microsoft Surface Pro 8. Il modello in questione è il top tra i tablet convertibili, pensato per sfruttare in maniera adeguata il sistema operativo Window e mostrarvi sempre il meglio sullo schermo a 120Hz con una risoluzione di 2880 x 1920 pixel. Non meno importante, la gamma cromatica del display soddisfa il 100% del volume colore sRGB, rendendo la fruizione di film, serie tv e video altamente godibile. Avrete la possibilità di fare tutto con il primo Surface Pro basato sulla piattaforma Intel Evo, progettato per prestazioni mobili con processori Intel Core di 11a generazione.

VEDI SU AMAZON

Msi Prestige 15 A12Sc-044It | -32%

Il Prestige 15 sfrutta il processore Intel CoreTM i7 di 12a Gen, esplorando nuove opportunità per una maggiore efficienza lavorativa. Si tratta di un modello sottile e leggero ma ultra potente, pensato per migliorare il vostre stile e la vostra produttività ovunque andiate. La GPU GeForce offre prestazioni incredibili nelle vostre app creative pregerete e la potenza della GPU dedicata accelera il vostro laptop per ottenere le migliori prestazioni e maggiore affidabilità, per potenziare la vostra produttività. In più, gli slot PCIe 4.0 migliorano l’efficienza del lavoro quotidiano offrendo anche una migliore affidabilità e integrità del segnale per prestazioni migliori. Grazie alla porta Thunderbolt 4, la serie Prestige supporta l’erogazione di energia attraverso le due porte in modo da poter caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!