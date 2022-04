Buone notizie per tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di mettere le mani su una nuova scheda video per la propria configurazione. Infatti, stando al consueto aggiornamento di 3D Center, che, ricordiamo, fa riferimento al mercato tedesco, anche in aprile il prezzo medio delle schede NVIDIA e AMD è calato, continuando il trend iniziato a inizio anno. In particolare, il prezzo medio delle schede AMD è diminuito del 13%, mentre quello inerente ai prodotti NVIDIA del 6%. La discesa meno rapida delle schede NVIDIA potrebbe indicare che i prezzi stanno tendendo a stabilizzarsi, ma vedremo tra qualche settimana se ciò verrà confermato.

Photo Credit: 3D Center

Al momento, sia i prodotti AMD che NVIDIA continuano ad essere venduti a cifre superiori al loro MSRP, sebbene, fortunatamente, siamo ben lontani dagli eccessi dello scorso anno. Nello specifico, le schede NVIDIA sono in media proposte a prezzi maggiorati del 19% rispetto all’MSRP, mentre quelle AMD al 12% in più. Nei dati non è stata inclusa anche la recentissima GeForce RTX 3090 Ti, la quale è stata disponibile a prezzo di listino sin da subito.

Per quanto riguarda il futuro, AMD sta preparando il lancio delle sue RDNA 2 “refresh”, mentre la RTX 3090 Ti probabilmente sarà l’ultima basata sull’architettura Ampere, in attesa dell’arrivo delle nuove schede “Ada Lovelace” previste per il prossimo autunno. Sarà interessante vedere se, per allora, le schede Ampere riusciranno ad avere una vasta disponibilità e, magari, prezzi inferiori all’MSRP.

Photo Credit: 3D Center

Del resto, va considerato il fatto che se le persone hanno atteso fino ad ora per mettere le mani su una nuova fiammante schede grafica, probabilmente a questo punto aspetteranno ancora qualche mese per buttarsi direttamente su Ada Lovelace e RDNA 3, che dovrebbero, come da tradizione, apportare ulteriori miglioramenti. Di sicuro, questo 2022, al netto della guerra tra Russia e Ucraina che ha un po’ complicato le cose, ha visto un sensibile miglioramento all’offerta di schede video.