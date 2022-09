Windows Terminal, presentato e lanciato nel 2019, diventando da agosto il terminale predefinito su Windows 11, ha da poco ricevuto nuove opzioni di personalizzazione dell’interfaccia nella versione Preview 1.16. La nuova release introduce infatti i temi, con cui si può anche impostare uno sfondo personalizzato, nel menù a discesa posizionato nelle impostazioni relative all’aspetto. Sarà tuttavia inizialmente possibile fare ciò modificando il file JSON del terminale. Una volta terminato l’editing, il tema apparirà nel menù “Aspetto” della pagina delle impostazioni.

Oltre lo sfondo e il tema, è possibile anche personalizzare altri elementi come il colore delle schede attive e della selezione del testo. È inoltre presente anche un maggior assortimento di tonalità nella sezione “Combinazione di colori”, mentre il tema predefinito all’avvio è adesso quello scuro, piuttosto che quello di sistema. Si potrà ovviamente intervenire nei settaggi nel caso si preferisca applicare un tema diverso, come quello con tonalità chiare. Altre novità includono un nuovo motore di rendering per il testo, già sperimentato in versioni precedenti, attivabile dal menù e in grado supportare più effetti grafici, come gli shader, il testo in grassetto e il sottolineato, oltre a ottimizzare le prestazioni.

Nella sezione del blog Microsoft dedicata a Windows Terminal è anche possibile trovare alcuni esempi di temi installabili copiando il codice JSON riportato nella pagina, oltre a consultare la documentazione completa sulle novità, che includono varie ottimizzazioni minori e correzioni di bug. È possibile installare sia la versione stabile che preview di Windows Terminal dal Microsoft Store, da GitHub o tramite riga di comando con Windows Package Manager. A differenza del classico prompt dei comandi, il nuovo terminale di Windows consente supportare più sessioni tramite le schede e scegliere tra le shell cmd, PowerShell o anche Linux, attraverso WSL (Windows Subsystem for Linux). La versione stabile di Windows Terminal è nel frattempo stata aggiornata alla versione 1.15, introducendo tutte le novità della preview precedente.