Nuovo appuntamento con i risultati dello Steam Hardware Survey, questa volta inerenti al mese di giugno 2022. A quanto pare, anche nel mondo dei videogiocatori, Windows 11 ha iniziato a ingranare, dato che, per la prima volta, ha superato il 20% della quota di mercato, arrivando al 21,23% (con un incremento dell’1,64% rispetto a maggio). Tuttavia, Windows 10 rimane attualmente ancora la versione dominante, in quanto installata sul 71,26% dei computer di coloro che hanno risposto al sondaggio (con un calo di 2,63%).

Disponibile dallo scorso ottobre, Windows 11 è sul mercato solo da nove mesi e ha visto, al lancio, alcuni problemi che fortunatamente sono stati risolti, mentre Microsoft continua a lavorare alacremente per farlo diventare il Windows migliore di sempre. Alcune delle critiche più importanti riguardano i requisiti di sistema, insolitamente alti rispetto a quello che la casa di Redmond ci ha abituato nel corso degli anni, tra cui spicca l’obbligo di avere un modulo TPM 2.0 a bordo (anche via software tramite il firmware della scheda madre).

Photo Credit: Future

Photo Credit: Future

Per quanto riguarda i dati del sondaggio, non è chiaro se l’aumento di utenti Windows 11 sia da imputare a persone che hanno effettuato l’upgrade da Windows 10 oppure di PC o notebook nuovi (che ovviamente hanno a bordo Windows 11 sin dalla fabbrica). Per quanto riguarda i rimanenti sistemi operativi, macOS ha visto un piccolo incremento (2,35%), così come Linux (1,18%).

Passando all’hardware, l’ormai storica scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 continua a rimanere la più popolare tra coloro che hanno risposto al sondaggio, ma potrebbe essere superata dalla GeForce GTX 1650 nei prossimi mesi. Sul fronte dei processori, Intel ha recuperato terreno rispetto ad AMD, arrivando a oltre il 68% della quota di mercato. Sarà interessante vedere come si comporteranno gli utenti dopo il lancio dei prossimi Intel Raptor Lake e AMD Ryzen 7000, previsti per fine anno.