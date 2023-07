Il fatto che Jensen Huang e Lisa Su, rispettivamente CEO di NVIDIA e AMD, siano parenti, non è una novità. Ma quanto è vicina la loro parentela? Ora lo sappiamo grazie al lavoro di Wu Jia Jin, conduttore di Jin Chat, giornalista e ricercatore di alberi genealogici.

Huang e Su sono nati entrambi a Tainan, Taiwan. La loro parentela sembrava tutt’altro che vicina, soprattutto considerando che nel 2020, Lisa Su aveva dichiarato a Gary Shapiro, capo del CTA, che lei e Huang erano “parenti alla lontana”, ma le cose potrebbero stare diversamente: se l’albero genealogico ricostruito da Wu Jia Jin è corretto, Lisa Su è la figlia di un cugino di Jensen Huang.

Credit: Jin Chat / Tom's Hardware

Un grado di parentela a prima vista molto più vicino delle aspettative, ma la distanza percepita da Lisa Su è facilmente giustificabile. Il capofamiglia (nonno di Jensen Huang e bisnonno di Lisa Su) ebbe almeno 12 figli, quindi i cugini di Huang sarebbero molti più di quelli presenti su questo albero genealogico. Inoltre c’è da considerare che la famiglia di Jensen Huang emigrò negli Stati Uniti quando lui aveva solo quattro anni, mentre quella di Lisa Su emigrò quando lei aveva tre anni. Insomma, la famiglia era molto grande e sparsa per il mondo, quindi è facile immaginare come i contatti fossero molto rari, se non addirittura nulli.

Per l’Italia, Jensen Huang e Lisa Su sono “parenti in linea collaterale di quinto grado”, mentre per Taiwan è tutto molto più complicato. Di certo la cosa è tenuta anche molto più in considerazione, dato che alcuni media hanno affermato di aver scoperto la parentela tra “il padrino dell’AI” e “la regina dei semiconduttori” (così vengono definiti Jensen Huang e Lisa Su).