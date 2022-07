Bill Gates, principale fondatore di Microsoft, ora impegnato principalmente in attività filantropiche, ha recentemente condiviso un suo vecchio curriculum sul proprio profilo LinkedIn, aggiungendo: “che tu sia un neolaureato o uno che ha abbandonato il college, sono sicuro che il tuo curriculum è molto più bello del mio di 48 anni fa“. Di seguito potete vedere il documento in questione, che sembra essere stato realizzato con una macchina da scrivere, pratica piuttosto comune all’epoca, prima che lo stesso Gates e altri pionieri contribuissero a diffondere l’uso dei personal computer.

Di sicuro, il CV di Gates adesso è molto più corposo, ma all’epoca era veramente scarno, con una piccola sezione di dati personali piuttosto particolare. Infatti, viene riportato che è alto 1,78m e pesa appena circa 59Kg. Inoltre, viene specificato uno stipendio di 12.000 dollari (circa 11.775 euro), nonostante fosse ancora una matricola dell’università di Harward. Una persona ha commentato proprio quest’ultimo particolare scrivendo: “uno stipendio di 12.000 dollari 48 anni fa sarebbe stato incredibile per un neolaureato… hai sempre fatto bene, Bill Gates“. Tre le esperienze, vengono ovviamente riportate la conoscenza di vari linguaggi di programmazione e i lavori presso alcune aziende, tra le quali IBM, nonché una collaborazione con Paul G. Allen.

Nel documento possiamo anche vedere l’indirizzo dove Gates viveva con i genitori quando non si trovava ad Harvard. La casa, che si trova nel quartiere di Laurelhurst, sulle rive del lago di Seattle, è stata venduta recentemente per la cifra di 2,6 milioni di dollari.

