Windows 11, l’ultimo arrivato nella famiglia dei sistemi operativi Microsoft, promette diverse novità con il prossimo aggiornamento 22H2, precedentemente noto come Sun Valley 2, alcune delle quali sono già disponibili nelle build di anteprima distribuite nel Beta Channel o nell’ambito del programma Windows Insider.

Tra le novità distribuite in questi giorni nel canale delle versioni beta, Microsoft ha lanciato la nuova funzione delle azioni suggerite, che mostra agli utenti un menu contestuale quando, ad esempio, copiano date o numeri di telefono. In questo modo, sarà possibile accedere a un elenco di azioni rapide o attività comuni direttamente dal menu. La funzione potrebbe essere molto utile, ad esempio, per avviare al volo una chiamata a un numero copiato, oppure impostare un appuntamento sul calendario e così via, un po’ come accade sugli smartphone quando evidenziamo un numero o una data.

Credit: Microsoft

Attualmente, la funzione è disponibile ai membri di Windows Insider in USA, Canada e Messico. Inoltre, Microsoft ha rilasciato due build di anteprima diverse, numerate rispettivamente 22621 e 22622, entrambe molto simili ma con un’importante differenza. Con la build 22621, Microsoft distribuisce solo le correzioni a vari bug ed errori, mentre con la 22622 aggiunge anche il rollout delle nuove funzioni da testare. La scelta dell’azienda, a quanto pare, è determinata dalla volontà di testare su Windows 11 i cosiddetti “enablement package” già visti su Windows 10 e che consentono di passare da una build a una successiva non consecutiva (ad es. da 1903 a 1909) con un solo riavvio del sistema, riducendo il tempo di inattività per l’utente.

Dunque, Microsoft continua a sperimentare e introdurre nuove funzionalità, in vista dell’arrivo del primo aggiornamento sostanziale di Windows 11 previsto per settembre/ottobre.