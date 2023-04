Twitter ha cambiato logo. I più attenti di voi se ne saranno già accorti, ma dalla serata di ieri al posto del classico uccellino blu è comparso il “Doge”, famoso meme che raffigura un cane e simbolo della criptovaluta Dogecoin.

Dogecoin è una criptovaluta creata come commento satirico alla proliferazione delle criptovalute e, in particolare, di Bitcoin. Nel tempo però i Dogecoin sono diventati tutt’altro che uno scherzo e sono arrivati a una capitalizzazione di oltre 10 miliardi di dollari all’inizio del 2021. Il successo di questa criptovaluta è legato anche al sostegno di Elon Musk, attuale CEO di Twitter, Tesla e SpaceX, che ha perfino permesso agli utenti di usare i Dogecoin per acquistare delle Tesla.

Dopo il cambio di logo, lo stesso Elon Musk ha condiviso un simpatico meme, ma non ha fornito spiegazioni in merito alla scelta. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di uno scherzo, ma un “pesce d’aprile” in ritardo non è tra le ipotesi più accreditate; altri pensano che l’iniziativa sia legata a una causa intentata da investitori di Tesla e SpaceX, che accusano Musk di “essere impegnato in uno schema di criptopiramide tramite la criptovaluta Dogecoin” e di aver fatto crescere artificialmente il valore della moneta virtuale.

Gli avvocati di Elon Musk stanno cercando di convincere i giudici ad archiviare la causa, affermando che i Dogecoin non sono altro che “una criptovaluta legittima che continua a detenere una capitalizzazione di mercato di quasi 10 miliardi di dollari” e che Musk non abbia fatto altro che riconoscerne il valore. Secondo i colleghi di TechCrunch è possibile quindi che il cambio di logo di Twitter sia legato alla presa di posizione di Musk rispetto alla causa e che non si tratti affatto di uno scherzo.

Ciò che sappiamo però è che, esattamente come quando Musk ha fatto dichiarazioni forti su Dogecoin, come proporla come valuta di Marte o immaginarla come valuta globale del futuro, il valore della criptomoneta è cresciuto in maniera importante, facendo segnare un +20% nelle ore successive al cambio di logo.