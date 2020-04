Importanti e fantastiche novità attendono gli utenti di Microsoft Edge

Sul sito di Microsoft dedicato al programma Insider per Edge, sono apparse interessanti novità sulle funzionalità che il browser offrirà ai propri utenti nel prossimo futuro. Non parliamo infatti di semplici upgrade che restano nascosti agli occhi dei più, ma di vere e proprie aggiunte che potranno rivoluzionare il vostro modo di navigare e al tempo stesso incrementare la produttività, semplificando azioni che attualmente richiedono tempi ben più lunghi per essere realizzate.

Partiamo dalla funzione che ritengo essere la più utile e interessante: “Smart Copy”. Quante volte ci è capitato di copiare un contenuto dal web, per poi tentare di incollarlo nei nostri documenti, senza ottenere i risultati sperati? Formattazioni imbarazzanti, testi non allineati… a volte, anche solo cercare di copiare una semplice tabella può portare a risultati disastrosi. È qui che ci viene in soccorso Edge: grazie alla nuova funzionalità Smart Copy, una volta copiato dal nostro browser ciò che ci interessa, quando andremo ad incollare, ad esempio su un foglio di testo, manterremo la formattazione del testo originale: immagini, grafici e altri elementi saranno nell’esatta forma in cui li visualizziamo sulla pagina web.

Sempre in termini di miglioramento della produttività, saranno introdotte le “Vertical tabs”. Questo strumento ci aiuterà nella navigazione, soprattutto quando andiamo ad aprire tante schede e finiamo col perdere quelle di nostro reale interesse. Una finestra verticale apparirà al lato della nostra pagina web e in essa troveremo tutte le schede aperte. Potremo ovviamente spostarle al suo interno, mutarle e chiuderle. Inoltre nel momento in cui vorremo concentrarci sul contenuto che stiamo attualmente visualizzando, potremo sempre nascondere tale finestra per poi richiamarla in caso di necessità.

È sicuramente un modo nuovo per organizzare la navigazione ed Edge sarà il primo browser a supportare una simile funzionalità in modo nativo. Altra funzionalità disponibile riguardante l’organizzazione, già presente nel canale insider e che verra rilasciata presto per tutti gli utenti, è quella delle “Collections”. Ci basterà cliccare sul pulsante “Collections”, per far apparire (sulla destra) un pannello all’interno del quale potremo creare dei gruppi a nostra scelta. In questi gruppi sarà possibile trascinare link, testi e immagini e ciò ci consentirà di organizzare il nostro lavoro, senza l’ausilio di applicazioni esterne. Ad arricchire il tutto ci sarà la possibilità di condividere una Collection tramite mail, con un semplice copia incolla, oppure esportarla in Microsoft Office Word o Excel.

Vertical Tabs Collections

Infine, un prezioso strumento per la sicurezza verrà integrato direttamente nel browser di casa Microsoft: “Password Monitor”. Tale aggiunta consentirà a tutti noi di proteggere meglio i nostri dati, avvisandoci nel momento in cui una delle nostre credenziali d’accesso salvate dovesse venire rilevata nei database disponibili sul dark web. Grazie a questa importante notifica potremo agire celermente per modificare la password dell’account compromesso, evitando quindi situazioni scomode, di cui magari ci saremmo accorti troppo tardi.

Cosa ne pensate del lavoro svolto da Microsoft sul proprio browser? Vi attirano le nuove funzionalità, o potevate anche farne a meno? Se siete interessati a tutte queste novità e non volete aspettare il rilascio ufficiale tramite aggiornamento del browser, potete sempre iscrivervi al programma insider di Microsoft per Edge tramite questo link.