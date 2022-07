Un paio di settimane fa, vi abbiamo riportato i benchmark ufficiali Intel riferiti alla scheda grafica Arc A750 Limited Edition, che la mettevano a confronto con una GeForce RTX 3060 di NVIDIA. I test, effettuati a risoluzione 1.440p con dettagli alti ed effetti Ray Tracing disattivati, evidenziavano una certa superiorità della proposta Intel rispetto a quella NVIDIA, nonostante l’uso di driver non perfettamente ottimizzati. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.

Photo Credit: Intel/VideoCardz

L’azienda di Santa Clara ha recentemente mostrato nuovamente la scheda in azione, in questo caso con l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima, Death Stranding. Ryan Shrout ha commentato in questo modo:

In questa demo, il gioco gira tra gli 80 e i 100 FPS sulla scheda Intel Arc A750. Il framerate variabile utilizza il VRR per sincronizzarsi con lo schermo Acer 4K 120Hz, regolando continuamente la frequenza di aggiornamento per limitare lo screen tearing. Qualsiasi schermo certificato per la sincronizzazione adattiva farà lo stesso e dovrebbe funzionare con le schede grafiche Intel Arc, ma stiamo convalidando più di 100 schermi VRR di alto livello per assicurarci che abbiate un’esperienza straordinaria al lancio della famiglia di schede Intel Arc A750. Durante la presentazione, gli schermi erano impostati rispettivamente sulle risoluzioni 2560×1440 (VRR) e 3440×1440 (HDR) e i giochi erano in esecuzione con le impostazioni predefinite.

Indubbiamente, si tratta di un risultato piuttosto interessante, che mette in evidenza la validità della scheda Intel anche rispetto alla concorrenza. Purtroppo, al momento non sono ancora state annunciate le specifiche complete, la data di lancio e il prezzo di Intel Arc A750. Sebbene non siano stati ancora svelati i dettagli tecnici, Arc A750 dovrebbe includere 28 core Xe, oltre a ospitare 8GB di VRAM GDDR6 su un bus di 192-bit.