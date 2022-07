Intel ha appena pubblicato un breve video sul proprio canale Intel Graphics, in cui mostra le prestazioni della Intel Arc A750 Limited Edition. Si tratta dei primi benchmark ufficiali svolti da Intel diffusi pubblicamente: nel video, la scheda video viene confrontata con una RTX 3060. Entrambe le soluzioni sono abbinate a un processore Intel Core i9-12900K, montato su una Asus ROG Maximus Z690 Hero; Intel non ha diffuso la versione dei driver usata, indicandoli genericamente con “Engineering Driver”.

I test sono stati svolti a risoluzione 1440p e dettagli alti, con ray tracing disattivato. Nel video è mostrato solamente Cyberpunk 2077, ma come potete vedere dall’immagine qui sotto, sono stati provati anche Borderlands 3, Control, F1 2021 e Fortnite. Nei benchmark la Arc A750 risulta sempre superiore alla RTX 3060, facendo ben sperare per il futuro; rimangono tuttavia da valutare le performance con ray tracing, dove Nvidia è molto forte e Intel ancora un’incognita, dal momento che non abbiamo ancora visto in azione le GPU Arc con RT abilitato.

Il video non fornisce altre informazioni, ma Ryan Shrout ha dichiarato che nei prossimi giorni la società sfrutterà i propri canali social per diffondere altri dettagli sulle GPU Intel Arc, che saranno poi tutti raggruppati sul portale dedicato arc.intel.com. Non ci resta quindi che attendere queste novità e monitorare i vari canali di comunicazione dell’azienda, nella speranza che vengano condivisi altri benchmark utili per farsi un’idea sempre più precisa di quelle che saranno le prestazioni delle schede.

Rimanendo in tema Intel Arc, nella giornata di oggi erano già emersi dettagli sulla A750 condivisi da Gamers Nexus, che vi abbiamo raccontato in un articolo dedicato. Come riportato, Tom Petersen ha fornito alcune indicazioni in più sulla finestra di lancio delle nuove schede, facendo capire che potrebbero arrivare sul mercato perfino prima del previsto.