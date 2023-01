Con DirectStorage, Microsoft ha consentito di sfruttare al meglio le potenzialità degli SSD NVMe nei giochi, riducendo drasticamente e rendendo fulminei i caricamenti di ogni livello o scenario. Come promesso dall’azienda qualche mese fa, DirectStorage 1.1 è ora stato rilasciato sui PC Windows e i primi benchmark prestazionali che sono emersi sembrano proprio sorridere alla prima top di gamma a marchio Intel, vale a dire Arc A770.

Il benchmark è stato sviluppato dal sito web Compusemble, specializzato in classifiche che riguardano i componenti hardware, per indirizzare al meglio gli acquisti degli utenti. L’API su cui è basata la tecnologia DirectStorage riduce il numero di cicli necessari per il trasferimento di dati di grandi dimensioni, sfruttando l’alta parallelizzazione offerta dalle unità di elaborazione delle GPU attuali per decomprimere le risorse di gioco ed evitando che il sistema operativo faccia invece uso delle risorse della CPU. In questo modo, DirectStorage 1.1 sgrava il processore quando vengono richiesti dei dati dall’unità di archiviazione NVMe.

PCIe 4.0 x4 (7.9GB/s) PCIe 3.0 x4 (3.9GB/s) SATA (0.6 GB/s) Radeon RX 7900 XT 14.6 GB/s 12.6 GB/s 1.47 GB/s Arc A770 16GB 16.8 GB/s 13.9 GB/s 1.64 GB/s GeForce RTX 4080 15.3 GB/s 12.7 GB/s 1.47 GB/s Core i9-12900K @ 5.20 GHz 5.2 GB/s 5.2 GB/s 1.47 GB/s

I test sono stati eseguiti da PC Games Hardware, che oltre ad Arc A770, ha anche testato una Nvidia GeForce RTX 4080 e una AMD Radeon RX 7900 XT, per un confronto diretto. Le schede video erano abbinate a un processore Intel Core i9-12900K. Nei risultati, tra le tre schede ha avuto la meglio la Arc A770, che è riuscita a essere la più performante nell’attività di decompressione degli asset: la top di gamma Intel è stata in grado di effettuare la decompressione a una velocità di 16,8 GB/s, posizionandosi davanti alla RX 7900 XT, che ha invece toccato i 14,6 GB/s, e alla RTX 4080 che raggiunge i 15,3 GB/s. Come è anche possibile notare dalla tabella, le GPU riescono a completare l’operazione a una velocità di ben 2,5 volte superiore al Core i9-12900K.

C’è da dire comunque che i tempi di caricamento vengono ridotti da circa 5 secondi a 0,5 secondi con tutte le schede video, segno che non importa più di tanto quale GPU si stia utilizzando: tutte sono in grado di migliorare notevolmente le prestazioni in gioco sfruttando DirectStorage.