La tecnologia DirectStorage 1.0, introdotta da Microsoft all’inizio di quest’anno, è stata davvero un toccasana per quanto riguarda l’ottimizzazione del caricamento dei dati dagli SSD NVMe. Si tratta di un sistema specificatamente pensato per i giochi, che arriva direttamente da Xbox Series X, il quale rende praticamente fulminee le schermate di caricamento. Su DirectStorage 1.0 la decompressione dei dati passa prima per la CPU, per poi inviare i dati alla scheda video. La nuova versione tuttavia, migliorerà ulteriormente questo aspetto.

DirectStorage 1.1 introdurrà infatti per la prima volta la decompressione diretta sulla GPU, eliminando quindi il passaggio dalla CPU che causava una latenza più alta. I benefici impatteranno ovviamente in maniera diretta la velocità di decompressione, grazie alla maggior rapidità da parte delle schede video nell’eseguire le operazioni parallele, oltre a migliorare sensibilmente la velocità di trasferimento dalla VRAM alla GPU.

Fonte: Microsoft

La differenza è abbastanza evidente, come è possibile vedere da una schermata condivisa da Microsoft: il lato destro mostra un tempo totale di 2,36 secondi richiesto dalla CPU per completare l’operazione, dato che scende vertiginosamente a 0,80 secondi quando si fa uso della GPU, come indicato nel lato sinistro. Anche l’uso del processore è sceso, passando dal 100% al 15,08%, sgravando così questa risorsa hardware per altri compiti.

Come specificato da Microsoft, DirectStorage 1.1 sarà compatibile con tutte le GPU dotate di Shader Model 6.0, le prestazioni maggiori potranno tuttavia essere ottenute con i modelli che supportano le API DirectX12 Ultimate. Come per la precedente versione, DirectStorage 1.1 funzionerà sia su Windows 10 che Windows 11, la versione più recente del sistema operativo è tuttavia più ottimizzata e dovrebbe garantire un’esperienza migliore.

L’azienda ha confermato che l’SDK sarà presto reso disponibile per gli sviluppatori, senza fornire una data specifica. Potremmo quindi dover attendere ancora un po’, prima di vedere i primi titoli in grado di supportare la nuova versione.