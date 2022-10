Le prime GPU Intel a debuttare sul mercato sono state le Arc A770 e A750, due schede in grado di battere in diverse situazioni la RTX 3060 di Nvidia della passata generazione. Nonostante l’azienda abbia di sicuro ancora molta strada da fare per competere con le ultime proposte della concorrenza, la base di partenza è senza dubbio abbastanza buona, tant’è che in alcuni ambiti, come il supersampling con XeSS e l’encoding AV1, le schede video sono alla pari, se non addirittura davanti AMD e Nvidia. Proprio in merito alla codifica AV1, CapFrameX ha eseguito dei test, facendo anche dei paragoni con altre tre schede video, ovvero NVIDIA RTX 4090, RTX 3090 e AMD RX 6800 XT.

I test sono stati eseguiti su Chrome e includevano la decodifica AV1 in 4K e 8K di un video su YouTube. Nel primo di questi, la Arc A770 di Intel svetta in prima posizione con 60 FPS, davanti a RTX 3090 e 4090 che invece hanno ottenuto 59.9 FPS, mentre in ultima posizione si piazza la Radeon RX 6800 XT con 55.8 FPS. La prova in 8K riconferma la leadership della Arc A770 con un valore leggermente inferiore di 59,9 FPS, mentre subito dietro si posiziona la RTX 4090 con 57.6 FPS, seguita dalla RTX 3090 con 56.8 FPS e infine dalla RX 6800 XT che invece si ferma a soli 22 FPS.

Fonte: CapFrameX

CapFrameX ha anche condiviso il grafico mostrante i frame time ottenuti nel test di codifica AV1 a 8K. Come è possibile notare dalle linee, la RX 6800 XT emette dei picchi veramente elevati, dove vengono superati gli 800ms ogni 4 secondi. Arc A770 riesce invece a essere estremamente costante, con un frame time molto al di sotto dei 200ms che aumenta soltanto alla fine sopra gli 800ms, valore che tuttavia è trascurabile rispetto a quanto fatto registrare dalla GPU AMD.

Non c’è dubbio che il supporto nativo hardware alla codifica AV1 sia uno dei punti di forza delle nuove schede video Arc, una caratteristica paventata anche da Intel stessa durante il periodo pre-lancio. Il test è però tutt’altro che definitivo, dato che Nvidia deve ancora tirare fuori l’effettivo potenziale della RTX 4090 aggiornando i driver. Ciò che emerge è comunque l’ottima base di partenza che rappresentano le GPU Arc Alchemist, che (si spera) diano ulteriore slancio all’azienda di Santa Clara per alzare ancor di più l’asticella con la sua prossima generazione di schede video, Battlemage.