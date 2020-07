Intel Core i9-10850K, la CPU compare in vendita ma forse è destinata solo gli OEM

Digital Storm (come segnalato da @momomo_us) ha iniziato ad inserire il processore Intel Core i9-10850K come opzione per i PC personalizzati dell’azienda. Tuttavia, la CPU deca-core potrebbe essere un’esclusiva per il mercato OEM.

Credit: Digital Storm

Da quello che sappiamo, il Core i9-10850K non faceva parte della linea Comet Lake-S al lancio e siamo venuti solo di recente a conoscenza della sua esistenza da alcuni risultati comparsi in Geekbench 5. Così come gli altri processori Comet Lake-S, la CPU è stata realizzata sul nodo di produzione a 14nm di Intel ed è dotata di dieci core e venti thread. La prima volta è stata avvistata con un clock di base da 3,6GHz in grado di raggiungere 5,2GHz in Boost e queste specifiche coincidono con il modello attualmente disponibile su Digital Storm, confermando che il Core i9-10850K non è altro che un Core i9-10900K con un clock di base inferiore di 100MHz e privo della funzione Thermal Velocity Boost (TVB). Nonostante ciò, le prestazioni del Core i9-10850K sembrano essere alla pari di quelle raggiunte dal Core i9-10900K in Geekbench 5. Questo particolare ci fa pensare che l’idea alla base della creazione di questa CPU sia stata quella di offrire un chip con performance paragonabili a quelle del Core i9-10900K, ma con requisiti di raffreddamento e alimentazione inferiori. Il Core i9-10900K ha un TDP di 125W, ma il corrispondente valore del Core i9-10850K rimane ancora sconosciuto.

Processore Core / Thread Clock Base (GHz) TBMT 3.0 Clock (GHz) TVB Clock (GHz) L3 Cache (MB) Grafica integrata TDP (W) Prezzo Core i9-10900K 10 / 20 3.7 5.2 5.3 20 Intel UHD Graphics 630 125 488$ – 499$ Core i9-10900KF 10 / 20 3.7 5.2 5.3 20 N/A 125 463$ – 474$ Core i9-10850K 10 / 20 3.6 5.2 ? 20 Intel UHD Graphics 630 ? Core i9-10900 10 / 20 2.8 5.2 5.2 20 Intel UHD Graphics 630 65 439$ – 449$ Core i9-10900F 10 / 20 2.8 5.2 5.2 20 N/A 65 422$ – 423$ Core i9-10900T 10 / 20 1.9 4.6 N/A 20 Intel UHD Graphics 630 35 439$

Digital Storm non ha pubblicato in modo chiaro quale sia il prezzo del Core i9-10850K. Tuttavia, la società richiede 40$ in più per passare al Core i9-10900K. Facendo un rapido confronto, stando ad Intel l’MSRP del Core i9-10900K è compreso tra 488$ e 499$ e, pertanto, il Core i9-10850K potrebbe essere venduto dai 446$ ai 457$, a seconda del limite preso come riferimento per il calcolo. Supponendo che il Core i9-10850K non sia proposto solo dagli OEM, il processore potrebbe avere un costo al dettaglio di circa 450$. In questo caso, ciò indicherebbe anche che la funzionalità TVB di Intel viene fatta pagare 50$.