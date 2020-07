Intel espande la sua linea di processori Celeron

Intel al momento non ha ancora annunciato ufficialmente nuove CPU della serie Celeron basate sull’architettura Comet Lake-S di decima generazione, ma recentemente i modelli Celeron G5925 (BX80701G5925) e G5905 (BX80701G5905) sono stati avvistati (da @momomo_us) nel listino del rivenditore LambdaTek.

Credit: LambdaTek

Celeron G5925 e G5905 sono costruiti con il processo di produzione Intel a 14nm e possono essere impiegati nelle più recenti schede madri Intel serie 400 che dispongono del socket LGA1200. I processori Intel Celeron in genere hanno due core senza Hyper-Threading e Turbo Boost ed anche queste nuove CPU sembrano seguire questa regola.

Tuttavia, i Celeron G5925 e G5905 offrono un clock di base superiore di 100MHz, rispettivamente, rispetto ai Celeron G5920 e G5900, ma i miglioramenti non si fermano qui. Intel ha raddoppiato la quantità di cache L3 ed entrambi, di conseguenza, dispongono di 4MB di cache L3. Prima del Celeron G5925 e G5905, solo i modelli Pentium possedevano 4MB di cache L3. Le altre specifiche dei processori sono le stesse di qualsiasi altro Celeron Comet Lake-S: utilizzano la GPU integrata Intel UHD Graphics 610, offrono 16 linee PCIe 3.0 ed il supporto nativo alle RAM DDR4-2666.

Processore Core / Thread Clock Speed (GHz) L3 Cache (MB) Grafica integrata TDP (W) Celeron G5925 2 / 2 3.6 4 Intel UHD Graphics 610 58 Celeron G5920 2 / 2 3.5 2 Intel UHD Graphics 610 58 Celeron G5905 2 / 2 3.5 4 Intel UHD Graphics 610 58 Celeron G5900 2 / 2 3.4 2 Intel UHD Graphics 610 58 Celeron G5900T 2 / 2 3.2 2 Intel UHD Graphics 610 25

LambdaTek propone Celeron G5925 e G5905 rispettivamente a 51,83£ (circa 65$) e 47,06€ (59$) IVA esclusa. Lo stesso negozio vende il Celeron G5920 a 49,13£ (62$) ed il Celeron G5900 a 40,31£ (51$). Attualmente lo store non ha ancora le CPU disponibili in magazzino e non è stata fornita una data d’uscita precisa per i due processori. Al momento, ovviamente, non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte di Intel relativo alla commercializzazione dei componenti anche nel nostro paese.

LambdaTek recentemente ha inserito nel proprio listino anche il tanto vociferato Intel Core i9-10850K, replica leggermente modificata del modello di punta Core i9-10900K che offre 10 core, 20 thread e 20MB di cache L3, ma con un clock di base ridotto di 100MHz e l’assenza della funzionalità Thermal Velocity Boost (TVB).