Intel Core i9-10850K avvistato in vendita anche nella versione con scatola

Nonostante Intel non abbia ancora annunciato ufficialmente il processore Core i9-10850K, continuano ad apparire in rete nuove prove che certificano la sua esistenza. Una versione in scatola (BX8070110850K) del processore (avvistata da @momomo_us) è apparsa presso vari rivenditori all’estero, il che implica che il Core i9-10850K potrebbe essere già disponibile al pubblico.

Credit: Lambdatek

Ormai le specifiche del Core i9-10850K sono abbastanza note. Il processore è una replica leggermente modificata del modello di punta Core i9-10900K ed offre 10 core, 20 thread e 20MB di cache L3. La CPU ha apparentemente un clock di base inferiore di 100 MHz rispetto al Core i9-10900K e manca anche il supporto alla funzionalità Intel Thermal Velocity Boost (TVB). Pertanto, il Core i9-10850K ha un boost clock che raggiunge i 5,2 GHz mentre il suo valore di TDP rimane un mistero sino ad ora. Per fare un confronto, il Core i9-10900K possiede un TDP di 125 W e sarà interessante vedere se il clock di base più lento di 100 MHz e la mancanza di TVB sul Core i9-10850K avranno un impatto sul TDP. Le altre specifiche del Core i9-10850K dovrebbero rispecchiare quelle del Core i9-10900K. Ciò significa che il supporto nativo per i moduli di memoria DDR4-2933 e la GPU integrata Intel UHD Graphics 630 sono ancora presenti. A livello di collegamento con le periferiche esterne, il processore fornisce 16 linee PCIe 3.0.

Digital Storm, un costruttore di PC custom con sede negli Stati Uniti, ha reso noto che il Core i9-10850K costa 42$ in meno rispetto al Core i9-10900K. Se utilizziamo il prezzo consigliato di quest’ultimo (488$ – 499$) come riferimento, il Core i9-10850K dovrebbe essere venduto a circa 446$. Ora che LambdaTek ha inserito la CPU nel proprio listino, questo può aiutarci a calcolare più correttamente il prezzo del componente.

Lo store propone infatti il Core i9-10850K al prezzo di 383,13£ (circa 482$) IVA esclusa, mentre il Core i9-10900K è disponibile per 449,54£ (circa 565$). Questo significa che costa circa il 17,2% in più rispetto al Core i9-10850K. Se applichiamo la stessa percentuale all’MSRP del Core i9-10900K, il Core i9-10850K potrebbe essere immesso sul mercato ad un prezzo compreso tra 416$ e 426$.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di speculazioni basati su listini esteri. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte del gigante di Santa Clara anche per il territorio italiano.