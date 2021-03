Intel Rocket Lake-S, le nuove CPU alla conquista del settore desktop

Dopo mesi di rumor ed anticipazioni, finalmente Intel ha alzato il sipario sui nuovi processori desktop Core di undicesima generazione, conosciuti con il nome in codice Rocket Lake-S. Stando alla compagnia di Santa Clara, le nuove CPU offriranno miglioramenti sino al 19% a livello di IPC (istruzioni per ciclo di clock), fino al 50% in più per quanto riguarda la componente grafica Xe ed integreranno la tecnologia Intel Deep Learning Boost.

Tra le altre novità degne di nota, troviamo il supporto a 20 linee PCIe 4.0, memorie DDR4-3200, codifica e decodifica hardware di contenuti multimediali AV1 a 10bit e HEVC a 12bit, e Resizable BAR. Intel ha diffuso inoltre alcune caratteristiche tecniche della nuova serie di chipset 500, la quale offrirà il supporto a USB 3.2 Gen 2×2 a 20Gbit/s, reti Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 e abiliterà l’overclock delle memorie anche su schede madri H570 e B560. Oltre alle schede madri serie 500, i chip Rocket Lake-S saranno compatibili anche con le precedenti motherboard equipaggiate con chip set Z490 e H470.

Stando ai risultati dei test diffusi dalla stessa azienda, il Core i9-11900K, rispetto al predecessore Core i9-10900K, offre miglioramenti prestazionali sino al 16% in videogiochi come Total War: Three Kingdoms, Gears 5 e Microsoft Flight Simulator a risoluzione 1080p ed impostando un alto livello di dettaglio. Questo si riflette anche nei software più popolari per la produttività e la creazione di contenuti, come la suite Adobe e Microsoft Office.

Processore Clock di base (GHz) Intel Turbo Boost Technology 3.0 Frequency Intel All Core Turbo Frequency (GHz) Core/Thread Intel Smart Cache Thermal Design Power Linee PCIe Supporto Memorie Grafica Integrata Sbloccato i9-11900K 3,5 Fino a 5,2 Fino a 4,7 8/16 16MB 125 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Intel UHD Graphics 750 Sì i9-11900KF 3,5 Fino a 5,2 Fino a 4,7 8/16 16MB 125 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Sì i9-11900 2,5 Fino a 5,1 Fino a 4,6 8/16 16MB 65 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Intel UHD Graphics 750 i9-11900F 2,5 Fino a 5,1 Fino a 4,6 8/16 16MB 65 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 i9-11900T 1,5 Fino a 4,9 Fino a 3,7 8/16 16MB 35 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Intel UHD Graphics 750 i7-11700K 3,6 Fino a 5,0 Fino a 4,6 8/16 16MB 125 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Intel UHD Graphics 750 Sì i7-11700KF 3,6 Fino a 5,0 Fino a 4,6 8/16 16MB 125 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Sì i7-11700 2,5 Fino a 4,9 Fino a 4,4 8/16 16MB 65 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Intel UHD Graphics 750 i7-11700F 2,5 Fino a 4,9 Fino a 4,4 8/16 16MB 65 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 i7-11700T 1,4 Fino a 4,6 Fino a 3,6 8/16 16MB 35 Fino a 44 DDR4-3200

DDR4-2933 Intel UHD Graphics 750

Intel ha realizzato un’utility ridisegnata appositamente per sfruttare al meglio le capacità in overclock dei nuovi processori, con opzioni come AVX2 e AVX-512 Offset & Voltage Guard Band Override, la possibilità di arrivare o disattivare AVX, monitorare la frequenza delle memorie in tempo reale e molto altro ancora. La line up Rocket Lake-S è composta solo alle linee Core i9, i7 e i5, mentre la fascia bassa sarà occupata dai Core i3 appartenenti alla serie Comet Lake Refresh, i quali saranno compatibili con i chipset serie 500 e 400.