Intel Tiger Lake-U, le GPU integrate promettono bene

WCCFTech ha riportato il benchmark di un engineering sample di una CPU mobile Tiger Lake-U, la cui iGPU (Gen 12) sembra offre prestazioni superiori rispetto a quella dell’APU Renoir Ryzen 9 4900 HS.

Il suddetto chip vanta 4 core/8 thread, una frequenza base di 2,7GHz e una in turbo boost di 2,8GHz. Visto quanto è basso il valore, è plausibile che la funzione turbo boost sia disattivata o non disponibile. In ogni caso, quest’oggi la protagonista del benchmark è la scheda video integrata.

Trattandosi di una CPU Tiger Lake-U sappiamo che il chip grafico è basato sull’architettura Xe (Gen 12) e che ospiterà 96EU. L’engineering sample è stato confrontato con un Ryzen 4900HS, l’APU più potente del portfolio del Team Red.

Quest’ultima vanta 8 core/16 thread, una frequenza base di 3GHz e una in turbo boost di 4,3GHz. La cache L3 ammonta a 12MB mentre il TDP è di 35W. L’elaborazione grafica è affidata all’iGPU Vega a 7nm, che offre 8 Compute Unit, per un totale di 512 stream processor operanti a una frequenza di 1750MHz.

Nel benchmark, il chip del Team Blue è stato abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X, mentre quello del Team Red a 16GB di RAM DDR4 da 3200MHz.

Nei test relativi alla CPU vediamo che il Ryzen 9 4900 HS è in netto vantaggio, ma concentrandoci sulla scheda grafica integrata possiamo notare che in Graphics Score, l’iGPU Xe è in vantaggio del 10,5%, mentre nei Graphic Test 1 e 2 rispettivamente del 6,7% e del 13,8%. Numeri interessanti per un chip non ancora ultimato, e ancor di più considerando che Tiger Lake-U se la vedrà con i Ryzen 4000 mobile serie U, le cui iGPU sono meno potenti rispetto a quella del Ryzen 9 4900 HS.

Intel ha annunciato i suoi processori Tiger Lake a maggio dello scorso anno e una presunta roadmap colloca Tiger Lake nel secondo trimestre di quest’anno. Per trarre delle conclusioni sulle prestazioni non possiamo che aspettare dei dati ufficiali, ma le premesse viste in queste indiscrezioni sembrano decisamente interessanti.