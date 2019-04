Cascade Lake, Intel sfida AMD con un processore con 112 thread

Gli Xeon Scalable "Cascade Lake" si presentano con un massimo di 56 core e 112 thread per soddisfare le esigenze del settore datacenter.

Intel ha annunciato la disponibilità entro la prima metà di quest’anno dei processori Xeon Scalable di seconda generazione, nome in codice Cascade Lake. L’annuncio è arrivato nel corso del Data-Centric Innovation Day di San Francisco. I nuovi Xeon Scalable di seconda generazione sono disponibili in 53 modelli che vedono nella serie Xeon Platinum 9200 (Cascade Lake AP) e in particolare nel Platinum 9282 il vertice dell’offerta con ben 56 core, 112 thread e 12 canali di memoria. Partiamo proprio dalla famiglia Xeon Platinum 9200.

Cascade Lake AP

Lo scorso novembre Intel annunciò l’intenzione di creare una nuova piattaforma di calcolo ad alte prestazioni e densità per il settore HPC, nome in codice Cascade Lake AP. L’impegno consisteva nell’inserire due die su un singolo package (dual-die MCM – Multi-Chip Module), raddoppiando così il numero di core e di canali di memoria per ottenere in un formato minore l’equivalente di un sistema dual-socket.

All’epoca Intel prevedeva soluzioni Cascade Lake AP con 48 core e 96 thread, ma l’azienda si è spinta oltre riuscendo a inserire 56 core e 112 thread in un singolo package. Questo è stato possibile unendo due die XCC (extreme core count) a 28 core, ognuno con sei canali di memoria. Ci troviamo di fronte a processori BGA (Ball Grid Array), saldati direttamente alle motherboard tramite interfaccia 5903-ball, venduti da Intel attraverso gli OEM.

Quest’ultimi potranno occuparsi del design dei server, ma le configurazioni di CPU e motherboard saranno prestabilite da Intel. Di conseguenza l’azienda non ha rivelato i prezzi, che tuttavia saranno altissimi, oltre i 10.000 dollari viste le caratteristiche dei processori.

Lo Xeon Scalable Platinum 9282 ha 56 core e 112 thread che operano a una frequenza di 2,6 / 3,8 GHz, 77 MB di cache L3 ed è accompagnato da un TDP di 400 watt. A seguire il modello 9242 con 48 core, 96 thread, frequenze di 2,3 / 3,8 GHz, 71,5 MB e TDP di 350 watt.

Core / Thread

Base / Boost Freq. (GHz)

Cache L3

TDP

Xeon Platinum 9282 56 / 112 2.6 / 3.8 77 MB 400W Xeon Platinum 9242 48 / 96 2.3 / 3.8 71.5 MB 350W Xeon Platinum 9222 32 / 64 2.3 / 3.7 71.5 MB 250W Xeon Platinum 9221 32 / 64 2.1 / 3.7 71.5 MB 250W

Platinum 9222 e 9221 sono invece sostanzialmente simili, con 32 core e 64 thread, 71,5 MB di cache L2 e un TDP di 250 watt. A differenziare i due modelli sono le frequenze pari a 2,3 / 3,7 GHz nel primo caso e 2,1 / 3,7 GHz nel secondo.

Ognuna di queste CPU offre 40 linee PCI Express 3.0, anche se ogni die ne ha in realtà 64. Intel ne usa una parte per la connessione UPI (Ultra-Path Interconnect) che collega i due die all’interno del processore, mentre l’altra è dedicata alla comunicazione tra i due chip in un server dual-socket. Nel complesso questo garantisce quattro canali UPI per socket per un throughput totale di 10,4 GT/s.

Come accennato in apertura, le CPU Cascade Lake AP offrono 12 canali di memoria fino a DDR4-2933. Nel caso di una configurazione a doppio socket si parla quindi di 24 canali di memoria per 3 TB di memoria DDR4 supportata (1,5 TB per socket, il doppio dei 768 GB degli Xeon Scalable di prima generazione), con un throughput di memoria fino a 407 GB/s.

I processori Cascade Lake AP non supportano i moduli di memoria Optane DC Persistent Memory, in quanto la piattaforma è destinata ad applicazioni in cui è la potenza di calcolo e non la memoria a rappresentare il principale collo di bottiglia. Intel, inoltre, ha affermato che il modello da 400 watt necessita di un raffreddamento a liquido, mentre le altre soluzioni si possono raffreddare ad aria.

Un server dual-socket Cascade Lake AP si presenta come un server quad-socket al sistema operativo, il che significa che i quattro nodi NUMA appaiono come quattro CPU distinte. Questo può comportare problemi di latenza nell’accesso ai banchi di memoria “più lontani”, ma Intel ha spiegato di aver mitigato il problema portando la latenza a 76 nanosecondi per la memoria più prossima e 130 nanosecondi per l’accesso ai moduli più “lontani”.

Cascade Lake

Il resto dell’offerta Xeon Scalable di seconda generazione è composta dalle soluzioni mainstream Cascade Lake (Cascade Lake SP), contraddistinte dai suffissi Platinum, Gold e Silver. In questo caso abbiamo un aggiornamento della piattaforma Purley, con processori basati sulla stessa architettura Skylake dei predecessori, anche se Intel afferma di essere riuscita a ottenere un incremento delle prestazioni in carichi reali del 30% rispetto alla generazione precedente.

I processori Cascade Lake e per estensione anche i modelli AP, rappresentano inoltre le prime proposte Intel per datacenter con mitigazioni direttamente nell’hardware per le classi di vulnerabilità Meltdown e Spectre, e questo dovrebbe ridurre l’impatto prestazionale di tali interventi rispetto all’azione via software. Nel complesso, tra interventi hardware e software, Intel mitiga le Varianti 2, 3, 3a, 4 e L1TF.

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dei modelli, ritroviamo un massimo di 28 core e 56 thread, fino a 38,5 MB di cache L2, la nuova UPI (Ultra Path Interface), fino a sei canali di memoria, supporto AVX-512 e fino a 48 linee PCIe. I processori sono inoltre compatibili con lo stesso socket della generazione precedente (LGA 3647, Socket P), quindi non sarà necessario cambiare la motherboard per supportarli.

Le novità più evidenti arrivano forse dal supporto di memoria e dal processo produttivo. I nuovi chip supportano DDR4-2933 (i precedenti si fermavano a 2666 MHz) e raddoppiano la capacità supportata fino a 1,5 TB di memoria. Intel è passata inoltre al processo produttivo a 14 nm++, cosa che le ha consentito di migliorare frequenze, consumi e fare interventi mirati per aumentare la velocità delle interconnessioni fondamentali all’interno del die.

I Cascade Lake supportano inoltre la nuova suite DL Boost che aggiunge il supporto a molteplici funzionalità legate all’intelligenza artificiale, il che secondo Intel rende queste CPU “le uniche specificatamente ottimizzate per i carichi IA”. La casa di Santa Clara vanta un miglioramento prestazionale di 14 volte nei carichi di inferenza, inoltre le nuove VNNI (Vector Neural Network Instructions) ottimizzano le istruzioni per i piccoli tipi di dati usati comunemente in machine learning e inferenza. Le istruzioni VNNI fondono tre istruzioni insieme per aumentare le prestazioni int8 (VPDPBUSD) e due istruzioni per incrementare quelle int16 (VPDPWSSD). Queste istruzioni AVX-512 opereranno all’interno della normale curva di tensione / frequenza AVX-512 durante le operazioni.

Per quanto riguarda l’offerta, Intel continua a segmentare le proprie proposte non solo in termini di caratteristiche tecniche ma anche di funzionalità. Intel ad esempio ha introdotto processori specializzati per determinati carichi di lavoro dotati di tecnologia Speed Select.

Questi processori consentono un controllo più preciso della frequenza operativa, assegnando per esempio determinati core a un certo carico e a una precisa frequenza in modo da ottenere le massime prestazioni. I modelli ottimizzati per il networking inoltre non hanno il Turbo Boost per eliminare gli incrementi di clock improvvisi che possono introdurre dell’inconsistenza nelle prestazioni. Un’altra segmentazione riguarda l’assenza del supporto alle DIMM Optane DC Persistent Memory da parte di alcune CPU Xeon Scalable Silver e Bronze.

Quanto ai prezzi, lo Xeon Platinum 8280 si presenta sul mercato a 10.009 dollari. La gamma Platinum si estende fino ai 3115 dollari del modello 8253, quella Gold va da 1221 a 3984 dollari e la Silver da 417 a 1002 dollari. C’è un solo modello Bronze che costa 213 dollari. Ovviamente come al solito il prezzo su mille unità non rappresenta quello che pagano le aziende più grandi del settore datacenter, dato che Intel pratica degli sconti per acquisti ingenti.

Intel Xeon Scalable di seconda generazione (Cascade Lake) Core Frequenza base Frequenza Turbo Cache L3 TDP

(W) Optane Prezzo Xeon Platinum 8200 8280 L 28 2.7 4.0 38.50 205 Sì $17906 8280 M 28 2.7 4.0 38.50 205 Sì $13012 8280 28 2.7 4.0 38.50 205 Sì $10009 8276 L 28 2.2 4.0 38.50 165 Sì $16616 8276 M 28 2.2 4.0 28.50 165 Sì $11722 8276 28 2.2 4.0 38.50 165 Sì $8719 8270 26 2.7 4.0 25.75 205 Sì $7405 8268 24 2.9 3.9 35.75 205 Sì $6302 8260 L 24 2.4 3.9 25.75 165 Sì $12599 8260 M 24 2.4 3.9 25.75 165 Sì $7705 8260 24 2.4 3.9 25.75 165 Sì $4702 8260 Y 24 2.4 3.9 35.75 165 Sì $5320 8256 24 3.8 3.9 16.50 105 Sì $7007 8253 L 16 2.2 3.0 35.75 165 Sì ? 8253 M 16 2.2 3.0 35.75 165 Sì ? 8253 16 2.2 3.0 35.75 165 Sì $3115 Xeon Gold 6200 6262 V 24 1.9 3.6 33.00 135 Sì $2900 6254 18 3.1 4.0 24.75 200 Sì $3803 6252 24 2.1 3.7 35.75 150 Sì $3665 6252 N 24 2.3 3.6 35.75 150 Sì $3984 6248 20 2.5 3.9 27.50 150 Sì $3072 6244 8 3.6 4.4 24.75 150 Sì $2925 6242 16 2.8 3.9 22.00 150 Sì $2529 6240 L 18 2.6 3.9 24.75 150 Sì ? 6240 M 18 2.6 3.9 24.75 150 Sì ? 6240 18 2.6 3.9 24.75 150 Sì $2445 6240 Y 18 2.6 3.9 24.75 150 Sì $2726 6238 L 22 2.1 3.7 30.25 140 Sì ? 6238 M 22 2.1 3.7 30.25 140 Sì ? 6238 22 2.1 3.7 30.25 140 Sì $2612 6238 T 22 1.9 3.7 30.25 125 Sì $2742 6234 8 3.3 4.0 24.75 130 Sì $2214 6230 20 2.1 3.9 27.50 125 Sì $1894 6230 N 20 2.3 3.5 27.50 125 Sì $2046 6230 T 20 2.1 3.9 27.50 125 Sì $1988 6226 12 2.8 3.7 19.25 125 Sì $1776 6222 V 20 1.8 3.6 27.50 115 Sì $1600 Xeon Gold 5200 5222 4 3.8 3.9 16.50 105 Sì $1221 5220 18 2.2 3.9 24.75 125 Sì $1555 5220 T 18 2.2 3.9 24.75 105 Sì $1727 5220 S 18 2.7 3.9 24.75 125 Sì $2000 5218 16 2.3 3.9 22.00 125 Sì $1273 5218 N 16 2.3 3.9 22.00 105 Sì $1375 5217 8 3.0 3.7 16.50 115 Sì $1522 5215 L 10 2.5 3.4 16.50 85 Sì $9119 5215 M 10 2.5 3.4 16.50 85 Sì $4224 5215 10 2.5 3.4 16.50 85 Sì $1221 Xeon Silver 4200 4216 16 2.1 3.2 16.50 100 – $1002 4215 8 2.5 3.5 16.50 85 Sì $794 4214 12 2.2 3.2 16.50 85 – $694 4214 Y 12 2.2 3.2 16.50 85 – $768 4210 10 2.2 3.2 13.75 85 – $501 4209 T 8 2.2 3.2 11.00 70 – $501 4208 8 2.1 3.2 11.00 85 – $417 Xeon Bronze 3200 3204 6 1.9 – 8.25 85 – $213 Legenda lettere: L (Large DDR Memory Tier Support, fino a 4 TB); M (Medium DDR Memory Tier Support, fino a 2 TB); N (Networking & NFV specialized); S (Serch Value Specialized); T (Thermal & Long-Life Cycle Support); V (VM Density Value Specialized) Y (Intel Speed Select Technology)

Optane DC Persistent Memory

Intel ha ufficializzato l’arrivo delle DIMM Optane DC Persistent Memory, compatibili con la piattaforma destinata alle CPU Xeon fino a 28 core. Queste DIMM sono basate sulla memoria 3D XPoint e si inseriscono negli slot DDR4, come un normale modulo RAM, ma sono disponibili in tre capacità da 128, 256 e 512 GB permettendo di avere fino a 6,5 TB di memoria in un server dual-socket.

Intel ha progettato queste DIMM affinché facciano da ponte tra la DRAM tradizionale e l’archiviazione ad alta velocità. Questo è vero sia per quanto riguarda il funzionamento, in quanto la Optane DC Persistent Memory può essere usata sia come archiviazione che come memoria volatile, ma anche sul fronte delle prestazioni (è meno veloce di un DRAM) e del prezzo (costa meno di una DRAM). Per quanto concerne la durata, un argomento di una certa rilevanza quando si parla di memorie non volatili, Intel assicura una possibilità d’uso (con crittografia di tutti i dati) senza limiti nel corso dei cinque anni di garanzia.

Le DIMM hanno un controller come gli SSD che gestisce un abstraction layer. Le Optane DC Persistent Memory consumano più di una DRAM tradizionale, quindi per evitare problemi di throttling Intel offre un intervallo di impostazioni che va da 12 a 18 watt, con una precisione di regolazione di un quarto di watt, per ottimizzare le prestazioni e tenere a bada il calore. Le DIMM, in generale, consumano 3 volte di più di una DIMM DDR4 da 8 / 16 GB, ma a fronte di un incremento di capacità di 32 volte è un compromesso del tutto accettabile.

Le DIMM sono fisicamente ed elettricamente compatibili con lo standard della JEDEC per gli slot DIMM, ma Intel usa un protocollo proprietario per gestire la latenza irregolare che deriva dalla scrittura di dati nella memoria persistente. Intel ha dichiarato che le DIMM Optane possono condividere un canale di memoria con DIMM tradizionali, e che il sistema richiede almeno un singolo modulo di DRAM per funzionare.

La nuova tecnologia di memoria, infine, necessita di una programmazione ad hoc per esprimere le massime potenzialità in base al carico di lavoro. Per questo Intel sta lavorando con i partner nell’ecosistema al fine di garantire il giusto supporto.

Le soluzioni Optane DC Persistent Memory sono in grado di funzionare in due speciali modalità operative – App Direct mode e Memory mode. “Le applicazioni che sono state ottimizzate in modo specifico possono sfruttare la modalità App Direct per ricevere il pieno valore dato dalla persistenza dell’informazione e dalla maggiore capacità. In modalità Memory, le applicazioni eseguite in un sistema operativo supportato o in un ambiente virtuale possono usare il prodotto come memoria volatile, sfruttando la capacità aggiuntiva resa possibile dalle dimensioni dei moduli fino a 512 GB senza dover riscrivere il software”, ha concluso Intel.

La disponibilità dei moduli Optane DC Persistent Memory è attesa per giugno, momento in cui dovrebbero emergere informazioni anche sui prezzi, attualmente ignoti.