Iperius Remote, il software di desktop remoto ideale per lo smart working

Poter lavorare da casa è ormai diventato fondamentale a causa delle brusca accelerata dell'ultimo anno che come sappiamo ha portato ad una condizione destinata a durare nel tempo, dato che porta diversi vantaggi sia alle aziende che ai dipendenti. Soprattutto per i professionisti del settore IT, smart working non significa solamente compilare documenti o rispondere via e-mail ai clienti nella comodità della propria abitazione, ma anche accedere a terminali e sistemi posizionati potenzialmente in tutto il mondo, operazioni che devono essere effettuate nella sicurezza più assoluta, senza considerare anche altre attività delicate come l'organizzazione di un intero team, che richiede comunicazioni tempestive via chat o l'invio e condivisione di file.

Clicca qui per scaricare Iperius Remote Free

Se stavate cercando un programma in grado di consentire l'accesso rapido e semplice a qualsiasi computer collegato ad Internet, configurare in modo efficace il lavoro di squadra, con tanto di statistiche di collegamento, credenziali e permessi personalizzati, Iperius Remote è la soluzione che fa al caso vostro. Iperius Remote nasce come software ottimizzato per aziende che fanno supporto remoto e assistenza tecnica a distanza. L'affidabilità, i costi contenuti e una serie di funzionalità pensate per fornire supporto nel modo più efficiente possibile, fanno di Iperius Remote una delle migliori alternative a software come Teamviewer o Anydesk

Con oltre 5 milioni di download e più di 500.000 sessioni al mese, Iperius Remote permette di collegarsi ad un PC Windows (a partire da XP) sia da altri sistemi equipaggiati con il sistema operativo di casa Microsoft che da smartphone, tramite le app per iOS e Android presenti rispettivamente su App Store e Google Play. Per scopi personali e non commerciali, Iperius Remote è disponibile anche in versione gratuita, ma, nel caso abbiate bisogno di un maggior numero di opzioni, potete passare alle versioni professionali a costi estremamente contenuti.

L'utilizzo di Iperius Remote è molto semplice e veloce, tanto che non necessita nemmeno di essere installato. Basta avviare l'applicazione su PC, o l'app su smartphone, configurarla tramite il chiarissimo tutorial presente sul sito ufficiale e sarete subito pronti a partire.

Tra i punti di forza del software di accesso remoto Iperius Remote troviamo:

Facilità l'uso: basta scaricare l'eseguibile (su PC) o app (su smartphone), avviarlo e inserire i dati del Master Account o Account Operatore per far partire la connessione.

Totale possibilità di personalizzazione di gruppi e permessi : consente di tenere traccia e gestire al meglio i collegamenti ai PC remoti , fornendo la possibilità di creare gruppi (ad esempio per azienda) ed assegnare ad ognuno di essi specifici permessi di accesso e personalizzazione . Queste opzioni non sono solo limitate ai gruppi ma anche a specifici utenti, garantendo una flessibilità ottimale in qualsiasi situazione.

: consente di , fornendo la possibilità di (ad esempio per azienda) ed assegnare ad ognuno di essi . Queste opzioni non sono solo limitate ai gruppi ma anche a specifici utenti, garantendo una flessibilità ottimale in qualsiasi situazione. Account e password multiple: consente di memorizzare diversi account e connettersi a più computer contemporaneamente, così da offrire assistenza a diversi clienti.

Accesso non presidiato : può essere installato come servizio per l'accesso non presidiato, ciò significa che è possibile collegarsi ad un computer senza avere la necessità di avere una persona fisica sul posto per autorizzare la richiesta . Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per accedere a software o dati specifici presenti su una determinata macchina anche quando si sta lavorando da remoto e, grazie alla rubrica , è possibile stilare una lista dei computer dei clienti , così da ridurre i tempi.

: può essere installato come servizio per l'accesso non presidiato, ciò significa che è possibile . Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per accedere a software o dati specifici presenti su una determinata macchina anche quando si sta lavorando da remoto e, grazie alla , è possibile stilare una , così da ridurre i tempi. Rebranding completo: consente di essere personalizzato completamente in base alla propria azienda, cambiando logo, nome del programma e icona.

Affidabilità e prestazioni : garantisce una sicurezza assoluta grazie all'impiego di connessioni cifrate SSL (HTTPS) e, per un doppio livello di sicurezza, le criptazioni integrate dei dati quando necessario . Gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per aggiungere sempre nuove funzionalità e migliorare costantemente le prestazioni, già di altissimo livello.

: garantisce una e, per un doppio livello di sicurezza, le . Gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per aggiungere sempre nuove funzionalità e migliorare costantemente le prestazioni, già di altissimo livello. Statistiche di collegamento: offre un'interfaccia intuitiva tramite la quale un amministratore può consultare le statistiche delle connessioni e filtrarle per operatore/gruppo/data ed esportarle in formato .csv.

Il software di desktop remoto Iperius Remote è disponibile in versione gratuita per uso esclusivamente privato e consente solo una connessione per volta, oltre ad altre limitazioni. In caso di necessità per un uso professionale, sono acquistabili vari piani di abbonamento molto convenienti a partire da 8,39 euro al mese, in base al numero di connessioni simultanee richieste.

Ovviamente, è possibile cambiare in qualsiasi momento anche dopo l’acquisto del servizio, aumentando il numero sessioni di controllo simultaneo per adattarlo alle nuove necessità e, nel caso abbiate esigenze specifiche, è possibile contattare l'azienda direttamente tramite l'apposita sezione.