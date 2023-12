Migliori VPN iOS per iPhone e iPad (dicembre 2023)

Nel complesso panorama delle Virtual Private Network (VPN), è evidente che non tutti i fornitori di servizi riescono a coprire tutte le esigenze degli utenti. In particolare, alcuni non offrono applicazioni mobili per i sistemi operativi più diffusi, come iOS e Android. Altre, invece, pur avendo delle applicazioni mobili, presentano funzionalità molto limitate, con strumenti essenziali che spesso non vanno oltre un semplice pulsante di connessione. Questa mancanza di opzioni avanzate può rappresentare un grosso limite per gli utenti, limitando la scelta di server e località e, di conseguenza, influenzando negativamente la velocità e la qualità della connessione VPN.

Per questo motivo, abbiamo sentito l'esigenza di creare una classifica delle migliori VPN specifiche per iPhone. Il nostro obiettivo è di facilitare la scelta degli utenti iOS, permettendo loro di trovare il servizio di Virtual Private Network più adatto alle loro necessità, ma anche compatibile con la piattaforma tecnologica in loro possesso.

La necessità di una VPN per dispositivi mobili diventa ancor più impellente per coloro che, per lavoro, studio o piacere, sono costretti a spostarsi frequentemente. Proteggere il proprio iPhone diventa infatti fondamentale, soprattutto se si è abituati a collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili negli hotel o negli aeroporti. Queste ultime, infatti, sono spesso bersaglio di attacchi informatici e, senza una protezione adeguata, si rischia di esporre dati sensibili o personali.

Come abbiamo già accennato, molti fornitori di servizi VPN si concentrano principalmente sulle piattaforme desktop, come Windows e macOS, trascurando o dedicando meno risorse al settore mobile. Questo può portare alla realizzazione di app con funzionalità ridotte o addirittura inesistenti per dispositivi mobili, limitando notevolmente la scelta dell'utente in termini di server e località disponibili. Questa mancanza di opzioni può avere un impatto significativo sulla velocità di connessione, compromettendo l'esperienza generale dell'utente e, in alcuni casi, rendendo la VPN praticamente inutilizzabile.

Che cos’è una VPN?

Le VPN (Virtual Private Network) hanno trasformato il modo in cui le persone navigano su Internet. Questi servizi offrono molto più che un semplice accesso alle reti pubbliche e private; sono uno strumento essenziale per garantire una navigazione sicura, protetta e, quando necessario, anonima.

Uno dei principali vantaggi delle VPN è l'impiego di sofisticate tecniche di crittografia. Quando vi collegate tramite una VPN, i vostri dati vengono convertiti in un formato crittografato, rendendo estremamente difficile per hacker o persone malintenzionate decifrarli senza la chiave corretta. Oltre alla crittografia, un altro aspetto fondamentale è il mascheramento dell'indirizzo IP, che vi consente di rimanere anonimi online, alterando il vostro indirizzo IP visibile e complicando il tracciamento della vostra vera posizione e identità.

Perché utilizzare una VPN?

L'avanzamento della digitalizzazione ha portato numerosi vantaggi alla società, ma ha anche introdotto nuove problematiche legate alla sicurezza e all'accessibilità. In questo scenario, l'utilizzo di una VPN si rivela fondamentale. Ma quali sono i benefici specifici di usare una VPN?

Sicurezza in reti pubbliche : Spesso accediamo a reti Wi-Fi pubbliche in luoghi come aeroporti o caffetterie senza pensare ai rischi di sicurezza associati. Tali reti sono facilmente attaccabili da chiunque voglia intercettare dati o distribuire malware. Grazie a una VPN, la vostra connessione viene cifrata e incanalata in un "tunnel" sicuro, rendendo i dati indecifrabili anche se intercettati, offrendo così un ulteriore livello di protezione.

: Spesso accediamo a reti Wi-Fi pubbliche in luoghi come aeroporti o caffetterie senza pensare ai rischi di sicurezza associati. Tali reti sono facilmente attaccabili da chiunque voglia intercettare dati o distribuire malware. Grazie a una VPN, la vostra connessione viene cifrata e incanalata in un "tunnel" sicuro, rendendo i dati indecifrabili anche se intercettati, offrendo così un ulteriore livello di protezione. Anonimato e riservatezza : La nostra attività online è costantemente monitorata da aziende, fornitori di servizi Internet e, in alcuni casi, anche da enti governativi. Utilizzare una VPN maschera il vostro indirizzo IP originale, sostituendolo con quello del server VPN a cui siete collegati. Questo rende molto più difficile per terzi tracciare la vostra attività online e localizzare la vostra posizione fisica.

: La nostra attività online è costantemente monitorata da aziende, fornitori di servizi Internet e, in alcuni casi, anche da enti governativi. Utilizzare una VPN maschera il vostro indirizzo IP originale, sostituendolo con quello del server VPN a cui siete collegati. Questo rende molto più difficile per terzi tracciare la vostra attività online e localizzare la vostra posizione fisica. Accesso a contenuti limitati geograficamente: È comune incontrare messaggi del tipo "Questo contenuto non è disponibile nel tuo paese" a causa di restrizioni legate a diritti d'autore o licenze commerciali. Questo può essere particolarmente frustrante se si viaggia o si risiede all'estero. Una VPN vi consente di connettervi a server in diverse località geografiche, simulando una navigazione da un altro paese e permettendovi di accedere a contenuti che sarebbero altrimenti bloccati, ampliando così le vostre opzioni di intrattenimento e informazione.

Se il mondo delle VPN vi interessa e desiderate esplorarlo ulteriormente, vi suggeriamo di consultare i nostri approfondimenti: “VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve” e “Cos’è una VPN (Virtual Private Network)“, che offrono una panoramica completa e dettagliata su questo strumento essenziale della sicurezza online.