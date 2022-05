Khadas VIM4 è un Single Board Computer piuttosto potente, che può contare sulla capacità computazionale di un processore ARM a otto core accompagnato da ben 8GB di RAM. Ovviamente, quando parliamo di dispositivi di questo genere il primo pensiero è quello di confrontare le sue specifiche con il ben più noto Raspberry Pi 4.

Lo YouTuber ETA PRIME ha recentemente pubblicato un interessante video, che trovate come di consueto in calce a questa notizia, nel quale effettua vari testi su Khadas VIM4 e i risultati sono davvero sorprendenti, in quanto la scheda supera (e nemmeno di poco) Raspberry Pi 4. Ad esempio, l’esecuzione del test Sysbench ha richiesto solo 10 secondi, rispetto ai 36 secondi di un Raspberry Pi 4 overcloccato.

Photo Credit: Khadas

Passando all’ambito grafico, la scheda offre ottime prestazioni impiegando le librerie Vulkan, come testimoniato dallo YouTuber Leepspvideo, che è riuscito a ottenere 60fps nel gioco God Of War: Ghost Of Sparta a risoluzione 2x con l’emulatore PPSSPP. Software di emulazione a parte, Leepspvideo ha anche mostrato che la scheda è in grado di eseguire Ubuntu e Android in maniera ottimale, con una riproduzione perfetta dei filmati HD da YouTube a 30fps. Tuttavia, era stata installata una versione di Linux a 32bit che non permetteva di sfruttare appieno tutte le caratteristiche del prodotto, come gli 8GB di RAM.

Khadas VIM4 è sicuramente più prestante di un più comune Raspberry Pi 4. Per quanto riguarda le specifiche, la scheda è equipaggiata con un SoC Octa-core con Cortex-A73 ad alta potenza e Cortex-A53 ad alta efficienza (accompagnato da una GPU Mali G52 MP8), un massimo di 8GB di RAM LPDDR4 che funzionano a 2.016MHz, GPIO a 40 pin (non è chiaro se sia compatibile con quello di Raspberry Pi), un connettore Ethernet, scheda di rete WiFi 6 e Bluetooth 5.1, slot SSD M.2, micro SD e varie porte USB, nonché un’uscita e ingresso HDMI.

Si tratta indubbiamente di un prodotto interessante per coloro che vogliono avere un dispositivo abbastanza veloce per le attività quotidiane in un formato davvero ridotto. Khadas VIM4 è acquistabile direttamente sul sito ufficiale al prezzo di 199,99$ per la sola scheda e 219,90$ completo di kit per il raffreddamento (che comprende ventola e dissipatore).