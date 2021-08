La carenza di semiconduttori è destinata a peggiorare?

Stando ad un recente articolo pubblicato da Bloomberg, la carenza di semiconduttori continua a peggiorare. Infatti, sembra che il “Lead Time”, cioè il tempo che impiega un cliente, come un OEM o un progettista (come AMD o NVIDIA), per ricevere i propri chip è arrivato a ben 20,2 settimane per i dispositivi a semiconduttori più avanzati e 26,5 settimane per microcontrollori e chip logici. Secondo il Susquehanna Financial Group, un’azienda che sta conducendo una ricerca sull’attuale shortage, questo è il tempo di attesa più lungo registrato da quando l’azienda ha iniziato a monitorare i dati nel 2017.

In effetti, questo significa che la carenza di chip sta peggiorando nel suo insieme, nonostante la riduzione dei prezzi delle schede video e un miglioramento della quantità di CPU sul mercato. Se i tempi di consegna continueranno a peggiorare, potremmo assistere a ulteriori aumenti dei prezzi per CPU e GPU in futuro poiché la domanda si intensificherà man mano che ci avvicineremo al periodo delle festività natalizie. Ma c’è ancora speranza all’orizzonte: diversi rapporti di TSMC e altri esperti del settore hanno previsto che la carenza finirà intorno nel 2022 o 2023. Nella migliore delle ipotesi dovremo solo aspettare un altro anno, o al massimo due, prima che la situazione torni alla normalità, ma la ripresa sarà disomogenea sui diversi segmenti di mercato.

Il mercato automobilistico potrebbe subire un impatto a lungo termine, in gran parte perché i chip vengono prodotti su nodi di processo più vecchi che non sono impiegati così ampiamente. Al contrario, quelli per PC desktop, come CPU e GPU, sono realizzati su nodi all’avanguardia che continueranno ad aumentare la capacità di produzione. Pertanto, è logico aspettarsi che questi segmenti saranno in grado di riprendersi prima di altri.