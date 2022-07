Basata sull’architettura Hopper, la GPU H100 sarà il nuovo “mostro” di NVIDIA per il mondo dei server e data center. Costituita da ben 80 miliardi di transistor, H100 avrà una frequenza operativa di 1,40-1,50 GHz. Saranno presenti 8.448 FP64 e 16.896 FP32 core, così come 538 Tensor Core, ma una delle caratteristiche più di rilievo sarà l’impiego di 96GB di memorie HBM3. Tuttavia, gli utenti, a causa del supporto ECC e altri fattori, saranno in grado di accedere “solo” a 80GB attraverso l’ampio bus a 5.120 bit.

Stando a un articolo pubblicato sulla pagina NVIDIA dedicata agli sviluppatori, H100 è stata progettata con strumenti EDA (Electronic Design Automation) avanzati con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale tramite la metodologia PrefixRL. Questo ha consentito all’azienda di realizzare chip più piccoli, più veloci e più efficienti dal punto di vista energetico.

H100 è stata definita dalla stessa azienda come il chip AI più veloce al mondo, con quasi 13.000 circuiti progettati dall’Intelligenza Artificiale, la quale ha permesso di ridurre l’area del 25% rispetto agli strumenti EDA. Dato che PrefixRL è molto impegnativo dal punto di vista computazionale, NVIDIA ha sviluppato Raptor, una piattaforma che rende possibile la distribuzione dei compiti tra CPU, GPU e istanze Spot.

Arithmetic circuits were once the craft of human experts, and are now designed by AI in NVIDIA GPUs. H100 chips have nearly 13,000 AI designed circuits! How is this possible? Blog https://t.co/PpKrAmV8vc + a thread pic.twitter.com/3RrZl2muJ3 — Rajarshi Roy (@rjrshr) July 8, 2022

Come dimostrato dalla stessa NVIDIA, quindi, l’impiego dell’Intelligenza Artificiale per la progettazione di circuiti integrati non può che migliorare e velocizzare le operazioni, così da avere GPU più performanti ed efficienti in futuro. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al blog degli sviluppatori.

NVIDIA inizierà a spedire le compute GPU Hopper H100 nel corso della seconda metà di quest’anno e, sebbene il prezzo non sia ancora stato specificato, sicuramente non si tratterà di un prodotto alla portata di tutti. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.