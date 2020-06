La GTX 1650 Ultra di Galax è basata sullo stesso chip della RTX 2070

Galax ha lanciato sul mercato un nuovo modello appartenente alla famiglia Nvidia GeForce: la GTX 1650 Ultra. La nuova scheda si differenzia dalla GTX 1650 GDDR6 per l’utilizzo di un chip grafico TU106, GPU su cui è basata anche la RTX 2070.

Non saltate a conclusioni affrettate però, la GTX 1650 Ultra non è potente quanto una RTX 2070. Per essere precisi, la nuova scheda video sfrutta la versione TU106-125 del chip, la quale possiede ben il 61% di core grafici in meno rispetto al chip TU106-400 della scheda di fascia medio-alta.

Questo è dovuto al fatto che questa variante di GTX 1650 sfrutta i chip che non hanno soddisfatto i requisiti necessari ad essere utilizzati nelle RTX 2070, pratica molto diffusa tra i produttori di wafer al silicio che spesso rivendono come prodotti di fascia più bassa i chip “imperfetti”. Ciò non significa che Nvidia o Galax stiano vendendo dei chip difettosi: semplicemente, per quanto possa essere preciso un processo produttivo per la realizzazione di chip, non tutti i prodotti dello stampo riescono a raggiungere le caratteristiche tecniche desiderate, nonostante siano perfettamente funzionanti.

La GTX 1650 Ultra condivide molte delle specifiche, tra cui lo stesso numero di core e lo stesso clock, con altri due modelli della famiglia di schede di fascia medio-bassa dell’azienda di Santa Clara. A cambiare è il TDP, ora pari a 90W e di 15W superiore rispetto alle schede grafiche basate sul chip TU117 e 10W più basso della versione SUPER basata su TU116.

Nvidia GTX 1650 Ultra: specifiche a confronto