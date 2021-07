La Radeon 6600 XT avrà prestazioni simili alla 3060 Ti secondo i primi test

Nelle ultime ore sono emersi dei benchmark e alcune immagini della GPU Radeon RX 6600 XT di AMD, ancora inedita. Le immagini indicano che la RX 6600 XT di riferimento avrà un design standard di raffreddamento a doppia ventola, tipico delle schede grafiche di fascia media. Le prestazioni invece sembrano essere simili alla GeForce RTX 3060 Ti, ritenuta una delle migliori schede grafiche in quanto rapporto qualità/prezzo (supponendo che ne riusciate trovare una a un prezzo ragionevole).

Sfortunatamente, la fonte originale ha rimosso il suo materiale, quindi vi mostreremo ciò che ha riportato la testata Videocardz. L’eliminazione delle immagini potrebbe suggerire che questo leak sia falso, oppure potrebbe significare anche che le immagini sono reali e il leaker è stato scoperto. In ogni caso, prendete queste informazioni con le pinze, come dovrebbe accadere con ogni fuga di notizie.

Photo Credits: Baidu | VideoCardz

Le voci attuali indicano che la Radeon RX 6600 XT di AMD utilizzerà l’intero die Navi 23, il che significa che il prodotto avrà a sua disposizione 2.048 Stream Processor (SP), il 20% in meno di SP rispetto all’RX 6700 XT. Si dice che la capacità della VRAM sarà di 8 GB con un’interfaccia a 128 bit o da 12 GB a 192 bit.

Le immagini della RX 6600 XT rivelano una scheda grafica rivestita di nero, caratterizzata da un design a doppia ventola, con un dissipatore di calore in alluminio. La scheda video occupa due slot e ha una lunghezza piuttosto ridotta: le dimensioni sono simili a una EVGA RTX 3060 XC Gaming. L’unico vero accento sulla GPU è un logo Radeon rosso al centro, con il resto del rivestimento in una finitura nera opaca.

Photo Credits: Baidu | VideoCardz

Per quanto riguarda le prestazioni, questa presunta RX 6600 XT è stata testata in un popolare benchmark cinese chiamato Ludashi e ha ottenuto 599007 punti. Nel sistema di classificazione dei benchmark, l’RX 6600 XT ha ottenuto un punteggio in linea con l’RTX 3060 Ti di Nvidia.

Photo Credits: Baidu | VideoCardz

Potrebbe sembrare un po’ strano, dato che l’RX 6600 XT è sempre stata considerata una futura concorrente dell’RTX 3060 da 12 GB. Tuttavia, c’è la possibilità che AMD prenda di mira invece le prestazioni di RTX 3060 Ti. La GPU dovrebbe essere lanciata a un prezzo consigliato di 399 dollari.

Ma dato che la carenza di schede grafiche è ancora un grosso problema, il prezzo e le prestazioni sono meno preoccupanti della disponibilità effettiva. Secondo le ultime notizie, la RX 6600 XT e la RX 6600 potrebbero essere lanciate l’11 agosto, possibilmente con molta più disponibilità rispetto alle precedenti GPU della serie RX 6000. Se è vero, significa che dobbiamo aspettare solo altre tre settimane per vedere la RX 6600 XT dal vivo (o almeno tramite delle immagini ufficiali).