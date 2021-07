AMD, trapela una possibile data per il lancio di Radeon RX 6600 e Radeon RX 6600 XT

I colleghi di Fudzilla hanno riportato che AMD lancerà le schede grafiche Radeon RX 6600 XT e Radeon RX 6600 il prossimo 11 agosto. Data la recente registrazione della Radeon RX 6600 XT presso l’ente Korea National Radio Research Agency (RRA), le informazioni di Fudzilla potrebbero essere veritiere. Tuttavia, ricordiamo che, al momento, va semplicemente considerato come un rumor. La Radeon RX 6600 XT di AMD probabilmente si contenderà un posto nella nostra guida alle migliori schede video. ma non ci aspettiamo che la GPU Navi 23 riesca a offrire prestazioni sorprendenti. La scheda, infatti, dovrebbe andare e competere con la GeForce RTX 3060 (basata sull’architettura Ampere) di NVIDIA.

Stranamente, la Radeon RX 6600 XT e la Radeon RX 6600 non saranno le prime schede grafiche a utilizzare la GPU Navi 23. AMD ha già inserito il chip all’interno di Radeon Pro W6600, Radeon RX 6600M e Radeon Pro W6600M. Tuttavia, sembra che la Radeon RX 6600 XT utilizzi l’intero die Navi 23, il che significa che il prodotto avrà a sua disposizione 2.048 Stream Processor (SP). La Radeon RX 6600, d’altra parte, manterrà 1.792 SP, la stessa configurazione dei modelli già disponibili con Navi 23. Stando a precedenti leak, la Radeon RX 6600 XT potrebbe offrire performance in linea con la Radeon RX 5700 XT, costituendo una valida avversaria per la GeForce RTX 3060.

Fudzilla si riferiva specificamente alla Radeon RX 6600 XT, il che implica che un annuncio ufficiale potrebbe avvenire prima dell’11 agosto. Secondo la notizia, dovrebbe essere disponibile un ampio stock di Radeon RX 6600 XT con tantissimi modelli, anche custom, già acquistabili al Day One. Purtroppo, Fudzilla non ha svelato quale sarà il prezzo finale del prodotto, ma molto probabilmente parliamo di una cifra inferiore ai 350 dollari.