Si chiama Fedha ed è una presentatrice, che offre le notizie via Twitter con un “tono neutro e professionale”, secondo The Guardian. Un esperimento per niente di nuovo – gli avatar virtuali sono una cosa nota da anni – ma il livello di realismo e credibilità in questo caso sembra segnare un nuovo livello. Il che, ovviamente, riaccende la discussione su come le AI minaccino i posti di lavoro – in questo caso quello dei giornalisti.

Alcuni prevedono che alla lunga la tecnologia sostituirà del tutto gli anchor man (e women), cioè quelle persone che si limitano a leggere le notizie stando su una sedia. Sicuramente nel mondo dei media è una delle occupazioni meno complesse, e forse una di quelle più semplici da far fare a una macchina.

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي • #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية • ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

Se però le AI si diffondono nel mondo dell’informazione, il rischio è che rendano ancora peggiori i problemi che già abbiamo in questo settore: insomma, non è che manchino ragioni per lamentarsi della circolazione di errori e imprecisioni. A volte si arriva ance alla vera e propria fake news, che a volte viene diffusa per semplice ingenuità, a volte per incompetenza, e a volte c’è persino del dolo.

Tutti problemi serissimi, che hanno portato molti lettori a sentirsi traditi dalla categoria professionale. Ed ecco il problema: da una parte abbiamo un pubblico che in buona parte (gran parte) ha perso fiducia nel giornalismo. Dall’altra abbiamo algoritmi quasi pronti a sostituirci, ma anche a peggiorare la situazione.

Sicuramente una persona generata che legge notizie non fa male a nessuno, sempre che le notizie siano state controllate e verificate con cura. Cosa che già non si riesce (o non si vuole) fare oggi. Figuriamoci se a certi editori si offre l’opportunità di risparmiare mettendo tutto nelle mani di un algoritmo. Qualcuno potrebbe domandarsi perché pagare dei revisori in carne e ossa, magari dei costosi professionisti decisi a pubblicare solo contenuti fatti bene.

Sembra una perfetta ricetta per il caos, e il problema potrebbe diventare molto serio e molto in fretta.