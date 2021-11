Le CPU Intel Alder Lake non-K potrebbero costare davvero poco

I modelli della serie K, come il Core i9-12900K e il Core i5-12600K, guidano l’attuale line-up di processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Sebbene la gamma non-K sia prevista per un lancio successivo, il rivenditore canadese DirectDial (come riportato da momomo_us) ci ha fornito la possibilità di dare una prima occhiata ai prezzi di questi chip più economici.

Credit: Intel

Il Core i7-12700F è la variante da 65W del Core i7-12700K. Dal solo nome del modello, possiamo già dire che il Core i7-12700F è dotato di un moltiplicatore bloccato ed è privo di GPU integrata. A causa del rigoroso limite TDP, il Core i7-12700F funziona con velocità di clock inferiori rispetto al Core i7-12700K. I dettagli più precisi sono sconosciuti in questo momento, ma sembra che il Core i7-12700F abbia un boost clock P-core di 4,8 GHz, solo 100 MHz in meno rispetto alla controparte K. DirectDial ha inserito nel proprio listino il Core i7-12700F al prezzo di 365$, quindi sarà un concorrente aggressivo per il Ryzen 7 5800X di AMD, che ora viene venduto a 386,66$. Per fare un confronto, il Core i7-12700K è più veloce del Ryzen 7 5800X; quindi, sarà interessante vedere se il Core i7-12700F potrà ancora mantenere il comando con un TDP inferiore.

Processor Prezzo Core/Thread Boost Clock (GHz) L3 Cache (MB) PBP / MTP Part Number Ryzen 7 5800X $386.66 8 / 16 4.7 32 105W 100-100000063WOF Core i7-12700F $365 8P + 4E / 20 4.8 25 65W / ? BX8071512700F Ryzen 5 5600X $309 6 / 12 4.6 32 65W 100-100000065BOX Core i5-12400F $200 6P / 12 4.4 18 65W / ? BX8071512400F Core i5-12400 $230 6P / 12 4.4 18 65W / ? BX8071512400 Ryzen 3 5300G N/A (possibly ~$150) 4 / 8 4.2 8 65 100-000000253 Core i3-12100F $119 4P / 8 ? 12 65W / ? BX8071512100F

Il Core i5-12400F e il Core i5-12400 potrebbero debuttare sotto i 250 dollari, dato che il negozio canadese propone le due CPU rispettivamente a 200 e 230 dollari. Indipendentemente dal modello, il processore Alder Lake da 65W è dotato di sei core Golden Cove e non utilizzerà alcun core Gracemont. I giocatori che intendono accoppiare il processore esa-core a una scheda grafica dedicata probabilmente sceglieranno il Core i5-12400F, risparmiando potenzialmente fino a 30$. I primi benchmark del Core i5-12400F hanno rivelato che il processore Alder Lake è un valido avversario del Ryzen 5 5600X, che attualmente viene venduto a 309$. Ovviamente, avremo bisogno di vedere più test per dichiarare un vincitore, ma, se il prezzo di DirectDial è veritiero, il Core i5-12400F potrebbe avere un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Per questa generazione, AMD non ha lanciato alcun processore Ryzen 5000 quad-core, lasciando il Core i3-12100F in una situazione unica. Il Ryzen 3 5300G potrebbe essere un rivale del Core i3-12100F, ma l’APU Zen 3 è un’esclusiva degli OEM. Inoltre, il Ryzen 3 5300G è dotato di grafica Vega integrata, il che lo rende più paragonabile al Core i3-12300 o Core i3-12100. Essendo un chip OEM, troverete il Ryzen 3 5300G solo all’interno di PC preassemblato o su piattaforme come eBay.

Durante l’annuncio di Alder Lake, Intel ha dichiarato di aver iniziato a spedire fino a 28 modelli ai suoi partner OEM. Questi sistemi dovrebbero uscire all’inizio del 2022, dando credito alle voci secondo cui le componenti non K potrebbero debuttare a gennaio.