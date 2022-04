Il lancio dei processori AMD Ryzen serie 7000 (nome in codice “Raphael“) si avvicina sempre più e non stupisce di certo iniziare a vedere informazioni inerenti a prototipi girare in rete. Ricordiamo che i chip, realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, saranno basati sulla nuova architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto e il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0. Sembra inoltre che le APU avranno una GPU integrata basata su RDNA 2.

A quanto pare, stando a quanto riportato da Benchleaks su Twitter, una versione pre produzione di una CPU Ryzen 7000 è stata utilizzata in MilkyWay@Home, fornendoci alcuni dettagli. Come potete leggere, si tratta di uno Stepping 1, il che significa che è uno dei primi modelli prodotti, e la mancanza dell’indicazione Engineering Sample fa proprio pensare che si tratti di un campione di pre produzione. Purtroppo, il resto delle specifiche rimane piuttosto vago e colpisce la quantità di cache rilevata, pari ad appena 1.024KB. In ogni caso, è molto probabile che questo dato faccia riferimento alla cache L2, visto che il Ryzen 9 5950X ne possiede solo 512KB (la metà), mentre la cache L3 dovrebbe essere molto più sostanziosa. Dato che MilkyWay@Home conteggia i thread totali come “core”, il numero di core fisici del modello in esame dovrebbe essere pari a otto (con SMT abilitato).

Looks like Raphael got it's production model ID (the previous one was 96), probably stepping RPL-B1.

AMD Eng Sample: 100-000000514-03_N

AMD Eng Sample: 100-000000514-03_N

AuthenticAMD Family 25 Model 97 Stepping 1 / A60F11

Ovviamente, al momento sappiamo ancora troppo poco per stabilire il balzo in avanti che sarà fornito dalle prossime CPU Ryzen 7000. Recentemente, AMD ha anche introdotto il processore Ryzen 7 5800X3D, il primo dotato di 3D V-Cache per il mercato consumer, che è equipaggiato con ben 96MB di cache L3. Tuttavia, secondo il noto leaker Greymon55, si dovrà attendere sino alla metà del terzo trimestre del 2023 per vedere modelli Ryzen 7000X3D per soddisfare le esigenze dei gamer più accaniti. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia dedicata.