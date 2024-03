Le nuove GPU Battlemage Xe2 di Intel sembrano pronte a sfidare NVIDIA

Le recenti indiscrezioni riguardanti le GPU Intel Battlemage Xe2, dedicate al gaming, ricevono ulteriori conferme con la rivelazione di un ordine di spedizione contenente due campioni dei nuovi chip.

Questi dispositivi dovrebbero essere destinati alle imminenti schede grafiche progettate per il gaming, previste per il 2024, conosciute come Battlemage-G10 e Battlemage-G21.

Il primo benchmark di Battlemage Xe, scovato sulla piattaforma di SiSoftware, ha generato più dubbi che conferme.

Già precedentemente menzionate in una roadmap interna di Intel e successivamente rivelate da RedGamingTech, le due SKU, conosciute anche come BMG-G10 e BMG-G21, mostrano un TDP fino a 225W e 150W rispettivamente, confermando così l'arrivo delle due GPU.

Il recente leak conferma inoltre che la versione BMG-G10 è già in fase di test nei laboratori di Intel, con strumenti di test di dimensioni leggermente più grandi rispetto a quelli utilizzati per la serie Alchemist, suggerendo un possibile packaging finale più ingombrante.

Le GPU Battlemage, basate sull'architettura Xe2, verranno utilizzate in due segmenti differenti: la serie HPG ("High-Performance Graphics") per le schede grafiche dedicate a laptop e desktop ad alte prestazioni, e la serie LPG ("Low-Power Graphics") che debutterà insieme ai chip Lunar Lake per soluzioni ultrabook.

Si prevede che le GPU Battlemage possano vantare fino a 64 core Xe2, con il modello top di gamma in grado di competere con la GeForce RTX 4070 di NVIDIA, mentre la variante a basso consumo energetico sarà posizionata a confronto con la GeForce RTX 4060.

Intel

Ulteriori informazioni riguardo alle GPU Battlemage Xe2-HPG sono emerse in precedenza, indicando la presenza di 20 e 24 core Xe2, abbinate a 12 GB di VRAM.

Inoltre, Intel potrebbe introdurre la propria tecnologia di generazione di fotogrammi XeSS, sviluppata per sfruttare le capacità dell'architettura Battlemage.

Resta quindi da attendere solamente l'annuncio ufficiale per conoscere tutte le caratteristiche definitive delle nuove GPU Intel Battlemage Xe2, che promettono di portare un nuovo livello di prestazioni nel mondo del gaming su PC.