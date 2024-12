Intel conferma il lancio delle GPU Battlemage a Dicembre

Intel ha annunciato un evento per il prossimo 3 dicembre, anticipando l'arrivo di una nuova GPU desktop della serie Battlemage. L'azienda ha pubblicato un video teaser su X che mostra chiaramente una scheda grafica per PC, confermando le voci circolate nelle ultime settimane.

L'annuncio ufficiale di Intel arriva dopo settimane di indiscrezioni riguardo al lancio imminente della nuova generazione di GPU Arc Battlemage. Il video pubblicato dall'azienda su X (ex Twitter) anticipa "grandi novità nel campo delle schede grafiche" in arrivo il 3 dicembre, mostrando diverse inquadrature di una GPU desktop.

Intel potrebbe avere la migliore GPU nella fascia budget fra le mani.

Sebbene Intel non menzioni esplicitamente Battlemage, è chiaro che si tratti della nuova serie di schede grafiche, successore dell'attuale generazione Alchemist. Le voci di corridoio parlano del lancio di due modelli: Arc B580 e B570.

Secondo un leak riportato da VideoCardz, la Arc B570 dovrebbe avere le seguenti specifiche:

18 core Xe2

10 GB di VRAM GDDR6

Bus di memoria a 160 bit

Clock di boost a 2,6 GHz

Se confermate, queste specifiche posizionerebbero la B570 leggermente al di sotto della top di gamma B580, che dovrebbe avere 20 core Xe2 e 12 GB di VRAM. La frequenza di boost sarebbe inferiore di 200 MHz rispetto alla B580.

Sebbene le prestazioni possano essere inferiori rispetto alla B580, la B570 potrebbe risultare molto interessante se riuscisse a posizionarsi sotto i 200 dollari di prezzo. Con 10 GB di VRAM, sarebbe superiore alle proposte NVIDIA nella stessa fascia di prezzo che offrono solo 8 GB.

Intel punta chiaramente a conquistare quote di mercato nel segmento delle schede grafiche di fascia media e medio-bassa. La serie Battlemage rappresenta un passo importante per l'azienda per competere con i prodotti di NVIDIA e AMD.

L'evento del 3 dicembre farà finalmente chiarezza sulle reali caratteristiche e prestazioni delle nuove GPU Intel Arc. Tutti attendono con interesse di scoprire se la linea Battlemage riuscirà a essere competitiva e a conquistare una fetta significativa del mercato delle schede grafiche per PC gaming.