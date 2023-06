Sembra che alcune delle GPU GeForce RTX 30 e RTX 40 di Gigabyte presentino un grave difetto di progettazione che causa la rottura del PCB in prossimità del connettore PCIe. Questo può rendere la scheda inutilizzabile e invalidare la garanzia; abbiamo contattato Gigabyte per una dichiarazione in merito e siamo in attesa di una risposta ufficiale.

Il problema delle crepe sul PCB è stato esposto per la prima volta dal tecnico di riparazioni e YouTuber Louis Rossmann, che ha condiviso un video con una raccolta di casi di suoi spettatori e colleghi tecnici. Le crepe si manifestano in un’area a un’estremità del connettore PCIe x16, in particolare vicino alla linguetta di blocco PCIe che si inserisce nella clip dello slot. È qui che passano molti segnali critici, quindi qualsiasi danno alle tracce può interrompere l’alimentazione di alcuni componenti della scheda.

Secondo la fonte di Rossmann, la maggior parte delle schede grafiche Gigabyte danneggiate sono state vendute all’interno di macchine preassemblate. La fonte sostiene che Gigabyte ha rifiutato le richieste di RMA per le schede grafiche incrinate, incolpando i clienti del danno e addebitando loro le spese di spedizione per la restituzione.

Quali sono le cause della rottura del PCB? Un possibile fattore è il peso della scheda grafica. Le moderne GPU sono diventate più grandi e pesanti nelle ultime due generazioni, in particolare le schede della serie GeForce RTX 30 e RTX 40, che sono per lo più a triplo slot o addirittura a 4,5 slot. Il peso esercita una forte pressione sull’area del connettore PCIe, soprattutto quando la scheda viene montata in verticale o in orizzontale senza alcun supporto.

Tuttavia, il peso da solo non può spiegare perché solo le schede Gigabyte sembrano essere affette da questo problema. Un altro fattore è il design del PCB stesso. L’utente Twitter 0xcats, che ha esperienza nella progettazione di PCB, ha condiviso una teoria su cosa non va nel layout del PCB di Gigabyte. Secondo 0xcats, Gigabyte ha utilizzato un ritaglio più alto in corrispondenza della linguetta del bordo del PCB. Questo crea una zona ad alta tensione che comprende la sezione lungo il PTH (Plating Through Hole) e il ritaglio del PCB. 0xcats ha anche sottolineato che Gigabyte ha instradato tracce critiche attraverso l’area interessata, una pratica non adatta per la progettazione di PCB.

Come si può evitare che la scheda grafica Gigabyte si crepi? Un modo è quello di utilizzare una staffa o un supporto in grado di ridurre lo stress sull’area del connettore PCIe.