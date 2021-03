Lenovo, ecco le nuove Radeon RX 6900 XT e 6800 XT Legion Edition

Il noto produttore cinese Lenovo (come avvistato da HXL) ha inserito le sue nuove schede grafiche Radeon RX 6900 XT e Radeon RX 6800 XT Legion Edition sull’account Weibo dell’azienda. Tuttavia, i prodotti saranno probabilmente un’esclusiva per i PC gaming Lenovo Savior Blade 7000P 2021 e non è noto se Lenovo produca le schede grafiche Legion da solo o se la società si affidi a un OEM. Esteticamente, la Radeon RX 6800 XT Legion Edition sembra terribilmente familiare, somigliando molto ad una Radeon VII. Infatti, presenta un telaio rettangolare con il caratteristico logo “R” con illuminazione rossa nell’angolo, ma, per dare al design qualcosa di nuovo, Lenovo ha optato per una parte esterna nera e l’integrazione di LED RGB.

La Radeon RX 6800 XT Legion Edition sembra un po’ più grande della reference di AMD, quindi dovrebbe comunque occupare tre slot PCI all’interno del case. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola rimane invariato, ma il backplate è stato personalizzato con il marchio Legion di Lenovo. La Radeon RX 6800 XT Legion Edition necessita di due connettori di alimentazione PCIe standard a otto pin. Oltre a ciò, non sono state rese note le specifiche complete della scheda grafica.

Lenovo ha equipaggiato i suoi desktop gaming Savior Blade 7000P con gli ultimi processori Ryzen 5000 di AMD (nome in codice Vermeer). Pertanto, la Radeon RX 6800 XT Legion Edition sarà in grado di sfruttare la funzione Smart Access Memory (SAM), che essenzialmente consente alla GPU di attingere ad un maggiore quantitativo di memoria, traducendosi in potenziali migliori prestazioni. La carenza di schede grafiche sta interessando sia le schede grafiche AMD che NVIDIA e non sembra che la situazione migliorerà presto. Lenovo Savior Blade 7000P 2021 potrebbe fornire ai consumatori un’opzione per accedere più facilmente a una scheda grafica di fascia alta, anche se attualmente il prodotto viene commercializzato solo in Cina.