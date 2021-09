L’indipendenza europea dei chip è sempre più vicina: arrivano i primi sample RISC-V

L’European Processor Initiative (EPI) ha lavorato per fornire indipendenza all’Unione Europea nel campo del calcolo ad alte prestazioni (HPC) tramite lo sviluppo di acceleratori personalizzati basati su RISC-V. Chiamato European Processor Accelerator (EPAC), il chip è stato progettato per il calcolo ad alta efficienza e ad alto rendimento ed è attualmente in fase di test presso i laboratori di EPI.

Credit: European Processor Initiative Project

L’European Processor Initiative è iniziato come un progetto di 28 partner provenienti da 10 paesi europei per dotare l’Unione Europea di processori e tecnologie custom che le consentiranno di diventare una forza indipendente focalizzata su scienza e innovazione. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto mira a costruire un sistema HPC completamente personalizzato: “Un segmento chiave delle attività EPI è lo sviluppo e la dimostrazione di IP di processori interamente sviluppati in Europa basati sulla Instruction Set Architecture RISC-V, fornendo core acceleratori efficienti dal punto di vista energetico e ad alto rendimento denominati EPAC (European Processor Accelerators) .”

A quanto pare, il progetto ha mantenuto le sue promesse poiché il primo lotto di chip sta venendo attualmente testato nei laboratori di EPI. I processori RISC-V sono stati progettati per contenere più acceleratori multi-purpose, tutti incentrati sull’ISA RISC-V e sui suoi principi di design. Il processore contiene quattro tile di Vector Processing Unit (VPU) costituite da core Avispado RISC-V progettato da SemiDynamics e da elementi di elaborazione vettoriale progettati dal Barcelona Supercomputing Center e dall’Università di Zagabria. In ogni tile, ci sono nodi home e cache L2, che sono i contributi di Chalmers e FORTH.

Per un’ulteriore spinta, ci sono gli acceleratori Stencil e Tensor (STX) progettati da Fraunhofer IIS, ITWM ed ETH Zürich e il processore a precisione variabile (VRP) progettato da CEA LIST. Per mantenere tutti questi componenti collegati, è presente un router Network-on-Chip (NoC) ad alta velocità e SERDES sviluppato da EXTOLL. Altre connessioni off-chip sono finora sconosciute, ma, tuttavia, presumiamo che ci saranno opzioni I/O DDR5 e PCIe Gen4 o Gen5 da utilizzare.

Il chip è stato realizzato su un nodo semiconduttore a bassa potenza FDX a 22nm di GlobalFoundries che è riuscito a effettuare il package del chip in un’area di 26,97 mm² per il die. Il package di test è di tipo FCBGA con 22×22 sfere di saldatura in un array a griglia e il chip ha una frequenza target, finora, di 1GHz. Nell’immagine sottostante, potete vedere il classico “Hello World” in esecuzione sulla nuova piattaforma.

Credit: European Processor Initiative Project

Una volta che tutto sarà pronto, EPI prevede di combinare i chip in un potente sistema HPC utilizzato per tutti i tipi di carichi di lavoro.