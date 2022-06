Presentato nella giornata di ieri, insieme al nuovo MacBook Air con chip M2, macOS 13 Ventura è la prossima release del sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi computer Mac, che apporterà diverse novità. Sicuramente, quella più degna di nota è lo Stage Manager, che cambierà il modo di gestire le applicazioni e il gran numero di finestre aperte, migliorando notevolmente quanto permette di fare Mission Control.

Inoltre, Spotlight consentirà di svolgere diverse operazioni senza lasciare la ricerca: Apple ha infatti introdotto la possibilità di visualizzare un’anteprima degli elementi mostrati da Spotlight semplicemente premendo la barra spaziatrice (come già si fa all’interno di File). Altre novità riguardano Mail, che ha ricevuto miglioramenti nella ricerca; Passkeys, che crea dei veri e propri sostituti delle password tradizionali e Continuity, che permetterà di usare l’iPhone come webcam tramite la funzionalità Continuity Camera.

Photo Credit: 9to5Mac

Photo Credit: 9to5Mac

In particolare, la schermata delle Impostazioni sarà rinnovata in base a cinque punti fondamentali, come riportato dai colleghi di 9to5Mac:

Design rinnovato : La schermata delle “Preferenze di Sistema” ha un design rinnovato, più facile da navigare e un nuovo nome: Impostazioni di sistema. Inoltre, questo nuovo look conferisce un’atmosfera più iOS al Mac, come gli utenti stanno sperimentando da macOS Big Sur.

: La schermata delle “Preferenze di Sistema” ha un design rinnovato, più facile da navigare e un nuovo nome: Impostazioni di sistema. Inoltre, questo nuovo look conferisce un’atmosfera più iOS al Mac, come gli utenti stanno sperimentando da macOS Big Sur. Navigazione più semplice : Proprio come iPadOS, macOS 13 Ventura introduce una barra laterale nelle Impostazioni di sistema. Questa semplifica lo spostamento tra i diversi riquadri delle impostazioni, in modo che gli utenti possano configurare rapidamente il proprio dispositivo senza dover entrare e uscire dalle visualizzazioni.

: Proprio come iPadOS, macOS 13 Ventura introduce una barra laterale nelle Impostazioni di sistema. Questa semplifica lo spostamento tra i diversi riquadri delle impostazioni, in modo che gli utenti possano configurare rapidamente il proprio dispositivo senza dover entrare e uscire dalle visualizzazioni. Organizzazione per categorie : Le impostazioni sono organizzate per categorie, come Aspetto, Centro di controllo e Desktop. Inoltre, le categorie simili sono raggruppate insieme per garantire una maggiore coerenza tra macOS, iOS e iPadOS.

: Le impostazioni sono organizzate per categorie, come Aspetto, Centro di controllo e Desktop. Inoltre, le categorie simili sono raggruppate insieme per garantire una maggiore coerenza tra macOS, iOS e iPadOS. Ricerca potente : Se non sapete dove trovare un’opzione nelle Impostazioni di sistema, potete cercarla trascinandola dalla parte superiore della finestra per visualizzare il campo di ricerca. Le opzioni che corrispondono alla ricerca vengono visualizzate nella barra laterale.

: Se non sapete dove trovare un’opzione nelle Impostazioni di sistema, potete cercarla trascinandola dalla parte superiore della finestra per visualizzare il campo di ricerca. Le opzioni che corrispondono alla ricerca vengono visualizzate nella barra laterale. Riquadri più spaziosi: Con più spazio in ogni riquadro delle impostazioni, è più semplice trovare subito le impostazioni desiderate.

Al momento, la beta di macOS 13 Ventura è disponibile per gli sviluppatori, mentre la versione pubblica sarà resa disponibile nel corso delle prossime settimane. Il lancio finale del nuovo sistema operativo di casa Apple è previsto per l’autunno di quest’anno.