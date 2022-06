Oltre ai MacBook Air M2 e MacBook Pro 13, mossi dal nuovissimo chip Apple M2, Apple ha presentato anche la prossima iterazione del sistema operativo macOS, chiamato macOS Ventura. La prossima versione del sistema operativo punta molto sul migliorare la produttività, inserendo in questo senso diverse funzionalità, oltre ovviamente a migliorare quelle esistenti.

Quella più degna di nota è senza dubbio Stage Manager, che cambia il modo di gestire le applicazioni e il gran numero di finestre aperte, migliorando notevolmente quanto permette di fare Mission Control. Stage Manager potrà essere avviato dal Centro di Controllo e manterrà in primo piano l’app che si sta usando, raggruppando in pile sulla sinistra tutte le altre; per passare da un software a un altro sarà sufficiente cliccare sulla pila corrispondente. Se per caso avete più istanze di un software aperte, Stage Manager metterà in primo piano quella più in alto, ma basterà continuare a cliccare sulla pila per ciclare le varie finestre.

Altre novità riguardano Spotlight, senza dubbio una delle funzioni più amate e invidate di macOS. Ora sarà possibile svolgere diverse operazioni senza lasciare la ricerca: Apple ha infatti introdotto la possibilità di visualizzare un’anteprima degli elementi mostrati da spotlight semplicemente premendo la barra spaziatrice (come già si fa all’interno di File). Oltre a questo, è possibile trovare immagini nella libreria, identificare il testo delle immagini, eseguire azioni come avviare un timer o le Scorciatoie e, in generale, la ricerca è stata potenziata per offrire risultati migliori.

Mail ha ricevuto miglioramenti nella ricerca, che ora mostra suggerimenti, corregge in automatico gli errori di battitura, propone sinonimi e mostra anteprime più complete. Inoltre, il software ora permette di annullare l’invio di mail già spedite, programmare l’invio e impostare dei reminder. Safari introduce invece la condivisione di gruppi di schede: sarà possibile condividere gruppi di schede con altri e vedere in tempo reale quale stanno guardando gli utenti.

Ulteriore novità decisamente interessante è Passkeys, che crea dei veri e propri sostituti delle password tradizionali. Funzionano su diverse piattaforme supportate, anche al di fuori dell’ecosistema Apple, e permettono di fare login sui diversi siti senza bisogno di inserire una password; una passkey, che possiamo immaginare come una chiave digitale unica per il sito su cui viene usata, è creata combinando i dati biometrici dell’utente (registrati con Touch ID o Face ID) con altri elementi e ha il vantaggio di non poter essere rubata tramite tecniche tradizionali, come ad esempio il phishing, che miete ancora un gran numero di vittime.

Altre gradite novità riguardano Continuity, in particolar modo la nuova funzione Continuity Camera, che permette di usare l’iPhone come webcam. La funzione è completamente automatica e nel corso dell’anno arriveranno perfino degli accessori che permettono di trarne il massimo vantaggio, agganciando l’iPhone allo schermo del MacBook o allo Studio Display. Continuity Camera è supportata da FaceTime e dalle principali app di videoconferenze, come Zoom, Teams, Webex e altri, inoltre supporta funzionalità come Center Stage e Portrait Mode, oltre alle nuove Studio Light, che illumina il viso e scurisce lo sfondo, e Desk View, che avvantaggiandosi della lente grandangola di iPhone, riesce a mostrare sia il volto di chi parla che la sua scrivania, come se ci fosse un setup con due camere separate.

In ultimo, novità anche per il gaming su macOS: le potenzialità di Apple Silicon hanno attirato gli sviluppatori, che hanno iniziato a lavorare alla compatibilità dei propri giochi anche sul chip di Apple. Il risultato è che, nel corso dell’anno, arriveranno su macOS No Man’s Sky e RE Village. Apple ha inoltre lavorato per migliorare la propria libreria Metal, inserendo in Metal 3 nuove API che velocizzano il caricamento di risorse e texture ad alta risoluzione e creando MetalFX Upscaling, un algoritmo che funziona in maniera simile a FSR e DLSS, renderizzando a risoluzione più bassa e facendo poi un upscale temporale; grazie all’uso di questa nuova tecnologia, RE Village gira senza problemi in Full HD sul nuovo MacBook Air M2, mentre sul potente Mac Studio è perfettamente giocabile anche in 4K.