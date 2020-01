MediaWorld XDays, sconti esclusivi su 7 notebook MSI

Non bastassero gli sconti quotidiani delle offerte “Solo per oggi”, Mediaworld ha appena dato il via alle sue nuove promozioni XDays che scontano tantissimi prodotti tecnologici di tutti i tipi a prezzi davvero folli! La promozione è relativa ai soli acquisti online, e vi permetterà di godere anche della rateizzazione dei pagamenti con finanziamenti a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 199,00€.

Di per sé gli XDays sono quindi un’ottima occasione per poter acquistare ottimi prodotti tech e non solo (anche gli elettrodomestici fanno parte dell’iniziativa!) ma quella che vogliamo segnalarvi oggi è la straordinaria promozione che il portale ha riservato ai notebook MSI, con ben 7 portatili in promozione. Se pensando ad MSI si considera, solitamente, portatili dal grande ingombro, con questa promozione vi renderete conto che non è più così da tempo, e oggi come oggi MSI non significa solo gaming, ma anche performance straordinarie per le attività di tutti i giorni: dal lavoro allo studio.

Di seguito vi riportiamo l’intera lista di prodotti MSI in offerta su Mediaworld. Tuttavia, prima di procedere, vi invitiamo a dare anche un’occhiata anche alla selezione delle offerte “Solo per oggi” di Mediaworld che, come ormai saprete, propongono tanti prodotti a prezzi stracciati per sole 24 ore! La pagina è raggiungibile a queste coordinate, nonché cliccando sul banner sottostante.

Prima di cominciare, infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli non solo di questa chiusura d’anno, ma anche dell’anno che verrà. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Prodotti MSI in offerta

Altre offerte Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!