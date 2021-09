Meno semiconduttori in Cina a causa dei blackout obbligatori

A quanto pare, le interruzioni di corrente obbligatorie in diverse province cinesi hanno finora causato più problemi di quanto inizialmente previsto. Le autorità locali nelle province cinesi di Jiangsu, Zhejiang e Guangdong non tagliano la fornitura di elettricità a fonderie come TSMC e UMC poiché hanno cicli di produzione continui e non possono interrompere e successivamente riavviare l’elaborazione dei wafer senza conseguenze. Pertanto, per ora, la produzione di chip in Cina non sarà interessata. Inoltre, ci sono altre aziende che possono continuare a operare utilizzando generatori di energia diesel per raggiungere i loro obiettivi. Tuttavia, le province di Jiangsu, Zhejiang e Guangdong sono centri di produzione che hanno le proprie catene di approvvigionamento, quindi se alcune aziende cessano le operazioni, anche altre saranno interessate poiché non riceveranno le forniture necessarie in tempo.

Secondo quanto riferito da DigiTimes, il gigante ASE Technology, che serve praticamente tutti i progettisti di chip fabless, inclusa AMD, ha informato i suoi clienti che il suo impianto di produzione a Kunshan non sarà in grado di operare fino al 30 settembre a causa delle restrizioni. L’annuncio ha causato un calo delle azioni della società del 2,6% – riporta FocusTaiwan. Nel frattempo, l’azienda non ha fatto alcun annuncio con il Taiwan Stock Exchange, quindi l’impatto sulla sua attività non è troppo significativo.

Essendo la più grande società di assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing (OSAT), ASE ha impianti di produzione in vari paesi e regioni; quindi, la cessazione delle attività a Suzhou influenzerà i clienti che vengono serviti da questi ultimi. L’azienda ha affermato che avrebbe spedito i prodotti dalla struttura prima del previsto alla fine della scorsa settimana nel tentativo di ridurre al minimo l’impatto delle interruzioni di corrente obbligatorie sui suoi clienti. Tuttavia, potrebbero esserci dei ritardi. Un giorno o due in più nella produzione potrebbero non sembrare drammatici, ma causeranno effetti sgradevoli nella catena di approvvigionamento, che potrebbero portare a seri problemi con i noli marittimi o aerei.

Mentre TSMC e UMC non sono interessati direttamente dai tagli alla fornitura di energia elettrica, i loro partner nella regione lo sono. GlobalWafers, un fornitore di wafer, ha ricevuto l’ordine di interrompere la produzione – riferisce ComputerBase. Non è noto se a TSMC e UMC mancheranno forniture da GlobalWafers o da altre società nella regione a causa delle interruzioni di corrente.

Sono centinaia le aziende nelle tre province interessate dalla decisione del Paese di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Pertanto, gli effetti a breve termine sull’economia e sulle filiere locali sono qualcosa che deve ancora essere determinato. A lungo termine, le aziende si adegueranno per compensare gli effetti dei tagli energetici temporanei obbligatori sulle loro attività. Alcune introdurranno turni di notte nei giorni in cui l’approvvigionamento energetico è illimitato, mentre altre aumenteranno la produzione in diverse regioni.