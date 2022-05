Microsoft continua a migliorare costantemente il suo ultimo sistema operativo, Windows 11, offrendo le novità più recenti in anteprima ai membri del programma Windows Insider. In particolare, nell’ultima build, come riportato dai colleghi di Android Police, la società di Redmond ha portato il Windows Subsystem for Android alla release 2204.40000.15.0 (scaricabile da Microsoft Store), che ora supporta Android 12.1 (ovvero Android 12L) e punta a migliorare l’integrazione delle applicazioni Android con Windows. Inoltre, i software possono sfruttare le funzioni di rete avanzate di Windows 11 per connettersi agli altri dispositivi presenti nella stessa rete.

Altre migliorie degne di nota offerte da Microsoft nel corso del tempo, includono la decodifica hardware dei flussi video VP8 e VP9, oltre a una struttura più snella delle impostazioni WSA e l’aggiunta di un visualizzatore di dati diagnostici, piuttosto utile per gli sviluppatori. Anche l’app fotocamera offre ora anteprime corrette, un rendering del feed adeguato ed è stata anche migliorata la gestione dei dispositivi di input, come mouse e tastiera. Tuttavia, rimangono da risolvere alcuni problemi noti, come l’instabilità dell’app fotocamera sui dispositivi ARM, il corretto funzionamento di alcune applicazioni e un glitch che causa l’errato rendering dei programmi a risoluzioni inferiori.

Microsoft has announced that the Android build powering the Windows Subsystem for Android has been updated to Android 12L. This update (version 2204.40000.15.0) is rolling out to Windows Insiders in the Dev Channel.https://t.co/omPprrK1as — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

Oltre al Windows Subsystem for Windows, Microsoft continua a lavorare incessantemente per aggiungere nuove feature all’ultima versione del suo noto sistema operativo. La scorsa settimana, vi abbiamo riferito, ad esempio, che i membri del programma Insider hanno accesso in esclusiva a una caratteristica potenzialmente interessante, soprattutto per alcuni utenti, che permette di avere una barra di ricerca web direttamente sul desktop. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli inerenti all’argomento nella nostra precedente notizia dedicata.