Microsoft continua a lavorare incessantemente per fornire la migliore esperienza possibile agli utenti del suo ultimo sistema operativo Windows 11. Come sempre, i membri del programma Insider sono i primi a ricevere, e provare, in anteprime le ultime novità, che arriveranno solo successivamente a tutti gli altri utilizzatori.

Photo Credit: Microsoft

Nell’ultima build Insider Preview, l’azienda di Redmond ha inserito, tra le altre cose, anche un nuovo widget che mostra una barra di ricerca su Internet direttamente sul desktop. Per attivarla, basta semplicemente cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop, selezionare “Mostra altre opzioni” e successivamente “Mostra ricerca”. Microsoft, in particolare per Windows 11, sta tenendo molto in considerazione l’opinione della community, quindi i membri del programma Insider sono invitati a esprimere i propri pareri inerenti a tutte le funzionalità che possono provare in anteprima.

Recentemente, Microsoft ha distribuito degli aggiornamenti importanti per risolvere tre pericolose vulnerabilità zero-day, di cui una risulta già sfruttata attivamente per perpetrare degli attacchi. In generale, l’update di maggio 2022, che dovrebbe essere già disponibile per la maggior parte degli utenti di Windows 11, risolve ben 74 problemi correlati, fra gli altri, al sistema operativo e ad alcuni dei suoi componenti, alla piattaforma .NET, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office e Remote Desktop Client. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.

Sembra inoltre che, a partire da Windows 11 22H2, sarà obbligatorio collegare un account Microsoft al sistema operativo e, di conseguenza, non sarà più possibile accedere tramite un account locale. Finora, questo era un requisito applicato solo a Windows 11 Home, ma in futuro, con l’arrivo dell’aggiornamento noto precedentemente come Sun Valley 2, sarà esteso a tutte le edizioni di Windows 11, a eccezione di Windows 11 Enterprise. Nel caso foste interessati, trovate tutte le informazioni inerenti all’argomento in questa notizia.