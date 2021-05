Microsoft Edge, queste due interessanti novità vi convinceranno ad usarlo?

Nell’ultima versione di Microsoft Edge rilasciata dall’azienda nel canale di sviluppo Dev sono arrivate due interessantissime funzioni che renderanno l’uso del browser decisamente più appetibile per una buona percentuale di utenti. Office Viewer e l’integrazione con Windows Search sono in arrivo in Edge già dalla versione 92!

Microsoft Edge versione 92 è finalmente in fase di rilascio a tutti gli utenti del canale di sviluppo Dev. L’azienda di Redmond ha integrato due funzioni estremamente utili di cui avevamo già sentito parlare da un po’ di tempo ma che ora sono presenti in una delle versioni del browser molto vicina alla release stabile.

La prima funzionalità molto attesa è l’integrazione di Microsoft Edge con la ricerca di Windows 10. Grazie alla barra di ricerca integrata nella taskbar di Windows sarà possibile, previa autorizzazione dalle impostazioni del browser, cercare contenuti nei preferiti e nella cronologia del software per la navigazione in internet di casa Microsoft.

Purtroppo la nuova integrazione sembra non essere ancora funzionante con le versioni pubbliche di Windows 10, per poterla testare in modo approfondito ci sarà quindi da attendere ancora qualche tempo.

Disponibile già da subito, al contrario, la funzione Office Viewer. Recandovi nelle Impostazioni di Edge > Download e attivando l’opzione “Visualizzare rapidamente i file di Office sul web usando Office Viewer” sarà finalmente possibile visualizzare rapidamente i file di Office senza dover per forza lasciare il browser.

Oltre ad essere una vera comodità per gli utenti che si trovano a dover utilizzare questo genere di file continuamente e che al momento devono continuamente saltare tra browser, mail e applicativi di produttività Microsoft, la funzionalità permetterà di proteggersi contro i malware diffusi sotto forma di file Office.