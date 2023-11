Migliori stampanti a getto d'inchiostro economiche (novembre 2023)

Capirete sicuramente come, in un mondo sempre più digitalizzato, possa sembrare che la stampante, questo strumento di 'vecchia tecnologia', stia progressivamente perdendo il suo ruolo di protagonista. Ma nonostante ciò, vi sorprenderà scoprire che la stampante è ancora ampiamente utilizzata. Sia che si tratti di un uso domestico, per stampare ricette, fotografie o documenti vari, sia in un contesto semi-professionale o aziendale, per produrre rapporti, contratti o brochure, la stampante continua a essere una presenza fissa nei nostri uffici e case.

In un recente articolo, abbiamo voluto esplorare il mondo delle stampanti laser multifunzione, che offrono una gamma completa di servizi, dalla stampa alla scansione, alla copia e, in alcuni casi, anche al fax. Queste stampanti sono però spesso piuttosto costose e potrebbero rappresentare un investimento troppo grande per coloro che ne fanno un uso sporadico.

In questo articolo, invece, abbiamo deciso di concentrarci sulle stampanti a getto d'inchiostro economiche. Queste stampanti, che utilizzano l'inchiostro per produrre l'immagine sulla carta, sono spesso più abbordabili e più facili da mantenere rispetto ai loro equivalenti laser. Nonostante il prezzo più basso, tuttavia, il mercato offre una vasta gamma di modelli e marchi, alcuni dei quali sono molto noti, altri meno, ma tutti in grado di fornire un prodotto di qualità.

Per aiutarvi a fare la scelta giusta, abbiamo selezionato alcuni modelli di stampanti a getto d'inchiostro che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma non solo, abbiamo anche preso in considerazione un altro fattore che spesso viene trascurato, ma che può fare la differenza sul lungo termine: il costo delle cartucce d'inchiostro. Infatti, sebbene il prezzo di acquisto della stampante possa sembrare basso, il costo delle cartucce potrebbe alla lunga rendere l'investimento meno conveniente di quanto si pensi. Quindi, i modelli da noi selezionati sono caratterizzati non solo da un costo iniziale basso, ma anche da un costo contenuto delle cartucce d'inchiostro.

È importante tenere in considerazione un dettaglio fondamentale quando si decide di acquistare una stampante a getto d'inchiostro. L'inchiostro presente nelle cartucce di questo tipo di stampante ha una caratteristica peculiare: può seccarsi se non viene utilizzato con una certa regolarità. Questo significa che se si prevede di utilizzare la stampante solo occasionalmente, si potrebbe riscontrare il problema di dover sostituire le cartucce d'inchiostro non perché esaurite, ma perché l'inchiostro all'interno si è seccato. Ciò potrebbe comportare un aumento dei costi di gestione e una diminuzione dell'efficienza della stampante.

Per questo motivo, se l'uso previsto della stampante è sporadico o molto limitato nel tempo, potrebbe essere più conveniente orientarsi verso l'acquisto di una stampante laser. Queste stampanti utilizzano un toner in polvere che non rischia di seccarsi, quindi anche con un uso non frequente, non dovreste riscontrare problemi. Inoltre, sebbene il costo iniziale di una stampante laser possa essere leggermente più alto, nel lungo periodo potreste risparmiare sui costi di gestione grazie alla maggiore durata del toner rispetto alle cartucce d'inchiostro.

Se questa è la vostra situazione e volete considerare l'acquisto di una stampante laser, vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata a questo tipo di stampanti. Nel nostro articolo, troverete una selezione dei migliori modelli presenti sul mercato, con tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata e basata sulle vostre esigenze specifiche. Potete trovare la nostra guida al seguente indirizzo.

Come scegliere le migliori stampanti economiche a getto d'inchiostro

La scelta della stampante ideale, che meglio si adatta alle vostre esigenze, può non essere un compito semplice. Infatti, esistono numerose variabili da considerare e, nel corso di questa guida, abbiamo cercato di sottolineare alcune delle più importanti. Tuttavia, prima di concludere, ci sembra opportuno entrare più in dettaglio in due fattori chiave: le cartucce e le specifiche multifunzione.

Cartucce

Le stampanti a getto d'inchiostro rappresentano una soluzione economicamente accessibile per molte persone. Tuttavia, il costo delle cartucce può rapidamente far aumentare il prezzo complessivo di queste periferiche. Pertanto, è fondamentale cercare modelli di stampanti che utilizzano cartucce con un buon rapporto qualità-prezzo. Questo vi permetterà di risparmiare nel lungo termine e di mantenere costante la qualità delle vostre stampe. Alcuni produttori, come HP, hanno introdotto servizi innovativi per la fornitura di cartucce. In base al vostro uso, infatti, potete programmare la consegna periodica delle cartucce, evitando così il rischio di rimanere senza inchiostro proprio quando ne avete più bisogno.

Dimensioni e design

Nella scelta di una stampante a getto d'inchiostro, oltre alle specifiche tecniche come velocità e qualità di stampa, è fondamentale considerare anche dimensioni e design del dispositivo. Questi aspetti diventano cruciali se lo spazio è limitato o se si desidera un prodotto in sintonia con l'arredamento esistente. Prima di tutto, è importante misurare accuratamente lo spazio disponibile e confrontarlo con le dimensioni della stampante che si intende acquistare. Alcuni modelli offrono un design compatto che consente un facile posizionamento su scrivanie o ripiani, senza compromessi sulla qualità di stampa.

Il design va oltre l'aspetto estetico; può influenzare anche l'usabilità del dispositivo. Ad esempio, alcune stampanti hanno pannelli di controllo e cassetti per la carta retrattili che possono essere chiusi quando non sono in uso, ottimizzando ulteriormente lo spazio. Non sottovalutate il peso della stampante, specialmente se prevedete di doverla spostare. Esistono modelli leggeri che sono più facili da trasportare e collocare. Dal punto di vista estetico, le stampanti a getto d'inchiostro sono disponibili in vari stili e colorazioni, permettendo di selezionare un modello che si integri armoniosamente con l'ambiente circostante. L'ergonomia è un altro fattore da considerare, poiché un design ben pensato facilita operazioni come il cambio delle cartucce e la rimozione degli inceppamenti di carta.

Connettività

Nel contesto di un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso, la connettività di una stampante a getto d'inchiostro diventa un criterio di selezione fondamentale. Non più un semplice "extra", la connettività è essenziale per massimizzare l'efficienza e la versatilità del dispositivo. Tra le opzioni di connessione più diffuse e utili si trovano il Wi-Fi, il Bluetooth, il supporto per il cloud, le porte USB e gli slot per schede di memoria.

La connessione Wi-Fi è quasi diventata uno standard, permettendo la stampa da diversi dispositivi e posizionamenti flessibili della stampante all'interno degli spazi. Il Bluetooth è utile per la stampa rapida da dispositivi nelle immediate vicinanze, anche se ha una portata più limitata. Il supporto per servizi cloud come Google Drive o Dropbox offre la possibilità di accedere e stampare documenti direttamente da piattaforme online, facilitando la collaborazione e l'accesso ai file da più luoghi.

Le porte USB e gli slot per schede di memoria rappresentano una valida alternativa per la connessione fisica, particolarmente utile quando la rete è instabile o non disponibile. Inoltre, alcune stampanti dispongono di app e software dedicati che facilitano la gestione delle attività di stampa e offrono soluzioni per la risoluzione di problemi. Alcuni modelli avanzati includono anche un'interfaccia web per la gestione delle impostazioni, aggiornamenti del firmware e altre configurazioni avanzate.

Multifunzione

In un'era in cui l'efficienza e la comodità giocano un ruolo fondamentale, le stampanti multifunzione sono diventate sempre più popolari. Questi dispositivi, infatti, non solo consentono di stampare documenti, ma offrono anche la possibilità di scannerizzare e copiare, il tutto in un unico dispositivo. Prima di procedere con l'acquisto di una stampante, valutate attentamente le vostre esigenze: se avete bisogno di digitalizzare o copiare documenti con frequenza, una stampante multifunzione potrebbe essere la scelta più adatta. Ricordate, inoltre, che molte stampanti multifunzione offrono anche funzioni di connettività avanzate, come la possibilità di stampare direttamente dal vostro smartphone o tablet.

Acquistare una stampante è un investimento a lungo termine. Pertanto, prendetevi tutto il tempo necessario per considerare attentamente le vostre esigenze e per confrontare i vari modelli disponibili sul mercato. Ricordate, infine, che una buona stampante può fare la differenza nel vostro lavoro o nelle vostre attività quotidiane. Buon acquisto!