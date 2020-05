La digitalizzazione dei dati (come documenti e fotografie) ha spinto la stampante a passare in secondo piano, mettendo in risalto la memoria dei nostri dispositivi, che siano computer, tablet e smartphone. Tuttavia, il passaggio dal cartaceo al digitale non è ancora completo, ed esiste una notevole cerchia di persone che utilizzano ancora oggi una stampante, o persino più stampanti, per uso domestico. Il mercato, al giorno d’oggi, offre tantissimi modelli in commercio, dotati delle più disparate funzionalità. In questo articolo vogliamo consigliarvi le migliori stampanti economiche laser multifunzione, focalizzandoci su quei prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo.

Le migliori stampanti economiche laser multifunzione

Canon PIXMA MG2550S

Iniziamo la nostra rassegna delle migliori stampanti economiche laser con un prodotto multifunzione prodotto dalla Canon, vale a dire il PIXMA MG2550S. Si tratta di una periferica dal basso costo ma dotata di tutto il necessario per eccellere in ambito domestico, ed è capace quindi di stampare, copiare e scansionare con la massima semplicità. Inoltre, questa stampante è dotata di una modalità silenziosa per ridurre il rumore e di slot per cartucce XL opzionali per ridurre i costi di stampa. Come se non bastasse, il suo design elegante e la sua compattezza gli consentono di adattarsi a qualsiasi scrivania.

HP DeskJet 2630 Inkjet

Cambiamo produttore e marchio, passando all’HP DeskJet 2630 Inkjet. Per chi non la conoscesse, questa stampante è in grado di connettersi con la maggior parte dei dispositivi mobili in commercio attraverso un’applicazione proprietaria, chiamata HP All-in-One Printer Remote, per gestire le attività di stampa o scansione, anche da remoto. Il vassoio di raccolta, inoltre, non crea alcun ingombro quando è chiuso, ed è capace anche di ridurre gli inceppamenti di carta. Attualmente, il suo prezzo consigliato di vendita è di circa 60 euro.

HP Envy 5010

L’HP Envy 5010 è una delle tante stampanti economiche laser multifunzione da tenere in considerazione. Ad un prezzo alquanto contenuto (stiamo parlando di circa 60 euro ndR), essa può stampare, scannerizzare e persino fotocopiare un documento, attraverso un comodo display touchscreen monocromatico da 5,58 pollici oppure direttamente dal proprio smartphone con l’applicazione proprietaria di HP. Entrando nelle specifiche, l’Envy 5010 ha una velocità di stampa di 9 ppm in bianco e nero, mentre a colori raggiunge i 6 ppm. Il cassetto, inoltre, riesce a raccogliere 80 fogli, e include al suo interno anche gli adattatori per formati da 10×15 cm a A4. Acquistando questa stampante, HP offre due mesi di Instant Ink, un abbonamento che permette di risparmiare sulle cartucce HP.

Canon PIXMA MG5750

Una delle migliori stampanti economiche è sicuramente la Canon PIXMA MG5750. Si tratta di una macchina concepita per donare tutte le funzionalità di base di una stampante ad un prezzo decisamente contenuto. Inoltre, tra le sue peculiarità troviamo la possibilità di connettere il proprio smartphone, e questa funzionalità permette non solo di stampare i documenti salvati in locale, ma anche quelli presenti sui servizi cloud più diffusi (come Google Drive, Dropbox etc.). Oltre a una buona qualità nella stampa ordinaria, questa stampante riesce a garantire un elevato livello di dettaglio anche nelle fotografie, grazie ai cinque inchiostri separati e all’alta risoluzione di stampa (che raggiunge i 4800 dpi). Insomma, per 73 euro è davvero complicato trovare di meglio!

HP LaserJet Pro M15a

Siete interessati all’acquisto di una stampante compatta? HP ha pensato a voi con il modello LaserJet Pro M15a! Si tratta di una stampante laser caratterizzata una serie di innovazioni tecnologiche che la rendono appetibile a un pubblico molto ampio. Innanzitutto, il suo vassoio riesce a contenere fino a 150 fogli, mentre la velocità di stampa può toccare quota 18/19 ppm. Oltre a queste caratteristiche, la stampante in questione gode della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, che le permette anche di contribuire al risparmio energetico. Il suo prezzo di vendita? 69,99 euro!

HP Laser 107w

Per chi fosse interessato a una stampante economica laser semi-professionale, consigliamo caldamente l’acquisto di HP Laser 107w. Come dice il nome, questa periferica non produce stampe ad inchiostro, ma bensì mediante l’utilizzo di un toner a laser monocromatico. Grazie alla tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) la stampa è sempre di ottima qualità, grazie all’elevata risoluzione e ai toner a polimeri, che aumentano la nitidezza delle immagini e del testo. Entrando nelle specifiche tecniche, questa macchina ha una velocità di stampa fino a 20 ppm e una risoluzione massima di 1200×1200 dpi. Inoltre, il carrello riesce a contenere fino a 150 fogli, con adattatori interni per formati da 10×15 cm a A4. Il prezzo? Soltanto 98,99 euro!

