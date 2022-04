MSI Creator Z16 è un notebook sottile e potente, con hardware di ultima generazione, progettato da MSI per offrire ai creatori di contenuti (come suggerisce il nome) tutta la potenza necessaria per portare a termine il proprio lavoro. Oggi parliamo di una versione particolare del notebook, dedicata a Hiroshi Fujiwara, famoso musicista e designer giapponese, nonché uno dei volti più influenti della cultura street fashion e padrino dello streetwear, a cui l’azienda ha deciso di dedicare un’edizione limitata del notebook.

MSI Creator Z16 Fujiwara non si discosta dal modello “classico” in termini di specifiche tecniche, ma lo fa nell’aspetto, con uno chassis e degli accessori unici. La scocca è completamente nera, con il coperchio occupato quasi interamente dal logo di Hiroshi Fujiwara, un cerchio con due fulmini, diventato oggi iconico e immediatamente riconoscibile. Il logo viene ripreso in più punti: all’interno vicino a quello di MSI, nel retro del portatile e su mouse, tappetino e custodia che MSI include in confezione con l’acquisto di questa limited edition.

A bordo di MSI Creator Z16 Fujiwara troviamo un processore Intel Core i7-11800H abbinato a un chipset HM570, con 16GB di RAM DDR4 in formato SO-DIMM (ci sono 2 slot, che supportano un massimo di 64GB) e SSD NVMe da 1TB (sono disponibile 2 slot M.2 PCIe 4.0 per espandere l’archiviazione). Il comparto grafico è affidato a una RTX 3060 da 65W, ottima per gestire le applicazioni multimediali che si avvantaggiano di CUDA e adatta anche per qualche ora in compagnia di un videogame.

A completare la dotazione hardware troviamo una scheda di rete Intel Killer AX1675x Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2 e uno schermo 16″ QHD+ (2560 x 1600 pixel), con frequenza d’aggiornamento di 165Hz e rapporto d’aspetto 16:10. Il display è uno degli elementi più belli di questo MSI Creator Z16 Fujiwara, complici anche le tecnologie MiniLED e TruePixel e le certificazioni DisplayHDR 1000 e Calman Verified. Il tutto racchiuso in uno chassis che misura 359 x 256 x 15,9 mm, per un peso di 2,2kg.

Per quel che riguarda le porte, troviamo un lettore di MicroSD a destra, un jack combo da 3,5mm a sinistra, oltre a una porta USB 3.2 Gen2 tipo A e una porta USB tipo C Thunderbolt 4 per lato. La batteria infine è da 90Wh e garantisce una buona autonomia, mentre l’alimentatore ha dimensioni standard ed è da 180W.

Esperienza d’uso

Dato il pubblico a cui è indirizzato, abbiamo usato questo MSI Creator Z16 Fujiwara principalmente per lavorare, senza però privarci di qualche sessione di gioco ogni tanto, così da sfruttare la RTX 3060 e lo schermo 165Hz anche in questo senso.

Iniziamo subito dicendo che il notebook offre un buon feeling durante l’utilizzo, senza mai dare particolari problemi nel nostro tipico uso lavorativo, fatto di scrittura di testi, navigazione web, gestione di mail e fogli di calcolo e qualche ritocco in Photoshop. La tastiera, creata in collaborazione con Steelseries, e anch’essa dotata di retroilluminazione RGB MiniLED, ha una buona corsa e tasti ben distanziati tra loro, in modo da evitare pressioni involontarie durante la scrittura. L’esperienza di scrittura è stata sin da subito naturale e priva di errori, anche se ci siamo dovuti abituare a usare leggermente più forza del solito per premere i tasti.

Anche il touchpad nel complesso è comodo da usare e abbastanza ampio; siamo riusciti a navigare agilmente in rete e nei documenti, scorrendo senza difficoltà le pagine, nonché a usare le gesture di Windows. Lo avremmo preferito leggermente più alto, in modo da averlo più quadrato, ma le dimensioni sono comunque sufficienti per un uso tipico; se dovrete usare software particolari o giocare, il consiglio (come sempre) è quello di affidarvi a un mouse esterno e non al touchpad integrato.

Il primo approccio al notebook mette anche in luce anche quello che per noi è il “difetto” più grande, se si può definire tale: l’MSI Creator Z16 Fujiwara trattiene tantissimo le ditate. Se siete particolarmente attenti a questo aspetto, vi ritroverete come noi a pulirlo molto spesso, ma al di là del mero aspetto estetico, non si tratta di qualcosa che va ad intaccare in qualche modo.

Nelle nostre settimane di prova abbiamo cercato di sfruttare tutte le funzionalità messe a disposizione dall’MSI Creator Z16 Fujiwara, andando oltre le potenzialità hardware. Si è rivelato come sempre comodo il lettore d’impronte digitali, che permette di effettuare il login sicuro tramite Windows Hello, ma la funzionalità che più si è rivelata utile (un po’ a sorpresa, lo ammettiamo) è stata un’altra: il notebook ha cerniere che si aprono a 180 gradi, quindi può essere aperto fino a divenire piatto sulla scrivania. Sul tasto F12, MSI ha inserito una scorciatoia per ruotare lo schermo di 180 gradi; ci siamo ritrovati a usarla molto più spesso di quanto pensassimo, aprendo il portatile alla massima angolazione per mostrare al collega di fronte a noi il progetto a cui stavamo lavorando. Sappiamo bene che non si tratta di qualcosa di eccezionale, ma come detto ci è tornato utile in più occasioni del previsto.

L’elemento che più di tutti ci ha soddisfatti durante l’uso è senza dubbio il display. La risoluzione QHD+ a nostro avviso è ideale per uno schermo 16″ e il rapporto d’aspetto 16:10, che aggiunge spazio verticale, è ottimo per il tipo di lavoro che svolgiamo. La riproduzione dei colori è fedele (nei test abbiamo registrato una copertura completa dello spazio sRGB) e ci ha permesso di modificare alcune immagini in Photoshop in tutta serenità e molto velocemente, grazie alla possibilità di sfruttare i CUDA Core. La frequenza d’aggiornamento di 165Hz ha reso fluida qualsiasi operazione, non solo il gaming, offrendo un’esperienza di navigazione e scorrimento tra le pagine decisamente migliore di quanto garantito da un classico schermo 60Hz.

Anche la visione di contenuti in streaming è promossa, sia per le qualità del display citate che per il sistema audio, composto da quattro speaker da 2W con Dynaudio. La qualità audio è nella media, con le voci ben riprodotte e sempre comprensibili, anche nelle scene più concitate con molti rumori di fondo.

Chiudiamo con l’esperienza con le videoconferenze, diventate ormai la quotidianità nel lavoro di moltissime persone. Anche in questo caso possiamo ritenerci nel complesso soddisfatti: il microfono è di buona qualità e i nostri interlocutori ci hanno sempre sentiti in maniera chiara, mentre la webcam HD posta sopra lo schermo fa il suo dovere, gestendo in maniera discreta le situazioni di scarsa luminosità, ma tendendo ad appiattire troppo l’immagine.

Prestazioni e autonomia

Per capire meglio quali sono le performance dell’MSI Creator Z16 Fujiwara e andare al di là della semplice esperienza, abbiamo svolto alcuni benchmark sia di produttività che relativi ai giochi. Per il primo ambito abbiamo usato PCMark 10, Geekbench 5 e Crossmark, dei software che effettuano diversi test che simulano un lavoro d’ufficio e con programmi di grafica, mentre per i giochi abbiamo scelto alcuni dei titoli presenti nella nostra suite, come Apex Legends, Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.

Nei test di PCMark 10, l’MSI Creator Z16 Fujiwara ha totalizzato 6435 punti, un risultato complessivamente buono e superiore a quello di altri prodotti testati e con specifiche simili. Geekbench 5 riconferma le ottime prestazioni del Core i7-11800H, che con 7903 punti in multi core e 1552 punti in single core fa meglio del Ryzen 7 5800H, suo concorrente diretto. Infine, anche in Crossmark il notebook MSI raggiunge ottimi risultati, con un punteggio complessivo di 1510 punti.

Passando ai videogiochi, RTX 3060 da 65W non è una scheda propriamente adatta per giocare ed è molto più indicata per accelerare il lavoro in software come Photoshop e Blender, tuttavia ciò non significa che non possa garantirvi qualche ora di svago. A risoluzione Full HD e dettagli massimi, Apex Legends raggiunge i 92 FPS medi, mentre Far Cry 6 arriva a 61,3 FPS. Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion si fermano rispettivamente a 45 e 41 FPS medi, risultando comunque godibili, anche se non arrivano ai 60 frame al secondo. Ovviamente, abbassando il livello di dettaglio e impostandolo su un preset medio, potrete raggiungere (o superare) i 60 FPS medi in qualsiasi titolo, garantendovi così un’ottima esperienza di gioco anche su un laptop non propriamente progettato per questo scopo.

Oltre alle performance, abbiamo misurato anche l’autonomia del portatile avvantaggiandoci come sempre dei test Modern Office e Video Playback di PCMark 10. Con Wi-Fi attivo e luminosità al 50%, l’MSI Creator Z16 Fujiwara si è spento dopo rispettivamente 7 ore e 30 minuti e 7 ore e 12 minuti, due risultati buoni e che assicurano un’autonomia sufficiente a coprire la giornata lavorativa, tenendo conto del fatto che probabilmente, se siete in movimento, non avrete il portatile sempre acceso.

Conclusioni

Con questo MSI Creator Z16 Fujiwara la casa taiwanese ha voluto dare vita a un notebook dedicato ai creativi, capace di offrire le prestazioni necessarie per il lavoro che questa categoria svolge all’interno di un design unico, che spicca dalla massa. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, le prestazioni ci sono e il notebook si è dimostrato un ottimo compagno di lavoro, sia nella gestione di semplici documenti che nelle operazioni di fotoritocco, dove l’hardware a disposizione viene sicuramente sfruttato in maniera migliore.

Al di fuori dell’ambito lavorativo, l’MSI Creator Z16 Fujiwara riesce a supportare bene anche le nostre attività di svago, con prestazioni in gioco sufficienti per farci distrarre e rilassare, nonché con una buona qualità audio-video per la visione di contenuti multimediali in streaming, sia a casa che in viaggio grazie alla buona autonomia.

Con un prezzo di listino di 2949 euro (nella configurazione provata) l’MSI Creator Z16 Fujiwara non è certamente un notebook per tutti, ma del resto non vuole esserlo: si tratta di una edizione limitata dedicata a chi vuole veramente qualcosa di unico, non un laptop che offra semplicemente la potenza necessaria per portare a termine determinati compiti lavorativi. Se vi ritrovate nella prima categoria e volete un notebook sia potente che unico nel suo genere, potreste valutare questo MSI Creator Z16 Fujiwara. Se invece cercate semplicemente una macchina potente che vi supporti al meglio nel lavoro, indirizzarvi su altri modelli vi farà risparmiare qualche centinaio di euro, senza sacrificare le prestazioni.